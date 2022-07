MSI présente deux variantes de GeForce GTX 1630.



MSI commencerait à manipuler deux modèles de cartes graphiques GeForce GTX 1630. Cette fois, les connecteurs d'alimentation externes (inutiles) ont été retirés.



VENTUS XS 4G OC GeForce GTX 1630











La "GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC" appartient à la série "VENTUS" et présente un design basique et durable qui exclut les fonctions LED et les haubans colorés. Elle est également dotée d'un refroidisseur original à deux ventilateurs offrant de grandes performances de refroidissement. La chaleur de la carte graphique est certainement refroidie, et un fonctionnement fiable peut être anticipé à tout moment. Les principales caractéristiques sont les suivantes : horloge de boost maximale de 1 815 MHz, vitesse de la mémoire de 12 Gbps, largeur du bus mémoire de 64 bits, mémoire vidéo GDDR6 de 4 Go, DisplayPort 1.4a 1, HDMI 2.0b 1, DualLink DVI-D 1. L'interface de bus est PCI Express 3.0 (x16), les dimensions de la carte sont 178 mm de long, 112 mm de large, 39 mm d'épaisseur, 446 g de poids, et il n'y a pas de connexion d'alimentation auxiliaire présente.



OC GeForce GTX 1630 AERO ITX











La "GeForce GTX 1630 AERO ITX 4G OC" est une petite variante avec une longueur de carte de 170mm qui fonctionne dans un châssis Mini-ITX ou HTPC. Le refroidisseur VGA comprend un refroidisseur original à ventilateur unique. Les principales spécifications sont les suivantes : horloge de boost maximale de 1 815 MHz, vitesse de la mémoire de 12 Gbps, largeur du bus mémoire de 64 bits, mémoire vidéo GDDR6 de 4 Go, DisplayPort 1.4a 1, HDMI 2.0b 1, DualLink DVI-D 1. L'interface de bus est PCI Express 3.0 (x16), la carte mesure 170mm de long, 112mm de large, 39mm d'épaisseur, et pèse 388g sans connexion d'alimentation auxiliaire.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D