NACON lance la série PRO de casques de jeu RIG en Europe.



NACON, acteur majeur dans la conception et la distribution de jeux vidéo et d'accessoires de jeu, annonce aujourd'hui le lancement des casques de jeu RIG PRO Series sur ses marchés européens. La série PRO comprend neuf casques issus des populaires gammes 300 PRO, 500 PRO et 800 PRO et sera disponible dès cet automne 2022.















"C'est formidable de pouvoir lancer en Europe la nouvelle génération de casques PRO, qui offre aux joueurs de nombreuses options pour s'adapter à leur style de jeu", a déclaré Gregory Morquin, directeur commercial mondial de NACON pour RIG. "Nous voulions également apporter une amélioration significative à la série 800 de casques sans fil en ajoutant un dock de charge unique avec un adaptateur USB sans fil amovible. L'ensemble de la série PRO offre aux joueurs des performances audio qui les aident à mieux jouer, à un prix incroyable."



RIG 300 PRO



Les joueurs peuvent désormais jouer mieux et plus longtemps grâce aux performances sans compromis du RIG 300 PRO. Des haut-parleurs de 40 mm réglés avec précision offrent un son de première qualité, tandis que des oreillettes surdimensionnées à isolation phonique assurent le confort propre à RIG. Il est également doté d'un microphone à perche qui peut être relevé discrètement pour un rangement facile et de commandes en ligne faciles à atteindre pour couper le son et régler le volume. Construit pour une durabilité extrême, le 300 PRO présente un design modulaire pratiquement incassable, léger et idéal pour les longues sessions de jeu. Les joueurs peuvent trouver la taille qui leur convient le mieux grâce à des tailles réglables (petite, moyenne et grande). Le RIG 300 PRO est disponible pour la Nintendo Switch (HN), la PS5 et la PS4 (HS), la Xbox Series X|S et la Xbox One (HX). Tous les modèles sont également compatibles sur les autres consoles, ainsi que sur les PC et les appareils mobiles avec le connecteur universel de 3,5 mm.



RIG 500 PRO GEN 2



Le RIG 500 PRO Gen 2 reprend tout ce que les joueurs aiment de la première génération de 500 PRO et y ajoute quelques améliorations, notamment un bandeau en acier plus confortable, à la fois très résistant et flexible, tout en étant léger. De plus, la conception des oreillettes exosquelettes signée RIG isole les haut-parleurs de 50 mm à faible distorsion qui ont été spécialement réglés pour un son de jeu immersif.

Le 500 PRO HC et le 500 PRO HA sont précisément réglés pour l'audio 3D des jeux et incluent un code d'activation Dolby Atmos * de 2 ans permettant aux joueurs de réagir plus rapidement et plus précisément car ils peuvent détecter la distance et la direction des menaces.



Le RIG 500 PRO HC est compatible avec toutes les consoles, ainsi qu'avec les PC et les appareils mobiles grâce à son connecteur universel de 3,5 mm. Le 500 PRO HA est conçu pour les PC et comprend un adaptateur en Y. Il est également compatible avec toutes les consoles.



RIG 800 PRO



Grâce à une toute nouvelle station de base multifonctionnelle, le 800 PRO offre aux joueurs un son sans fil sans décalage ainsi qu'une recharge transparente. La station de base est également équipée d'un adaptateur USB sans fil amovible qui peut être branché directement sur une console, ce qui permet de placer le support n'importe où pour une recharge pratique.



En plus de la station de base, le 800 PRO est doté de la signature audio premium RIG avec de puissants haut-parleurs de 40 mm qui ont été réglés avec précision pour un son 3D. Disponible en trois modèles, le 800 PRO HS est conçu pour PlayStation, le RIG 800 PRO HX est sous licence officielle pour Xbox et le 800 PRO HD est conçu pour PC. Le 800 PRO HD et le 800 PRO HX incluent Dolby Atmos pour les casques. Les joueurs peuvent profiter d'un son tridimensionnel de précision en connectant simplement la station d'accueil ou l'adaptateur USB sans fil au PC ou à la console Xbox.



Les Prix :



- 800 PRO HS, pour PlayStation : 199.99 euros,

- 800 PRO HX, pour Xbox : 199.99 euros,

- 800 PRO HD, pour PC : 199.99 euros.



- 500 PRO HC GEN 2, pour consoles, disponible en noir ou blanc : 79.99 euros,

- 500 PRO HA GEN 2, pour PC : 79.99 euros.



- 300 PRO HS pour PlayStation, disponible en noir ou blanc : 29.99 euros,

- 300 PRO HX pour Xbox, disponible en noir ou blanc : 29.99 euros,

- 300 PRO HN pour Nintendo Switch : 29.99 euros.



