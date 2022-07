Team Group annonce une mémoire DDR5 faite pour les créateurs avec un nouveau design de refroidissement.



Team Group, leader mondial de la fabrication de mémoires, adopte pleinement la nouvelle génération DDR5 en proposant des produits qui répondent à un large éventail de demandes des utilisateurs. En l'occurrence, T-CREATE, le label de Team Group destiné aux créateurs de contenu, lance la mémoire vive DDR5 pour ordinateurs de bureau EXPERT et la mémoire vive DDR5 pour ordinateurs portables CLASSIC SO-DIMM afin de servir le marché en plein essor du contenu numérique et de s'associer aux créateurs de contenu numérique du monde entier pour inaugurer la nouvelle génération.







La RAM EXPERT Desktop DDR5 de T-CREATE, contrairement à son itération DDR4, utilise un module de refroidissement DDR5 dédié et une toute nouvelle conception d'ailettes de refroidissement pour renforcer le refroidissement dans les applications à haute intensité et garantir aux créateurs de contenu numérique de continuer à bénéficier de performances à haut débit à la température de fonctionnement idéale. Les créateurs de contenu numérique ont besoin de performances élevées et de grandes capacités. La carte EXPERT DDR5 possède les caractéristiques nécessaires pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 5600 MHz et des options bicanal disponibles en 16 GB x2 ou 32 GB x2, ce qui permet de répondre à tous les besoins multitâches et d'améliorer considérablement l'expérience créative.



En plus de la RAM DDR5 de bureau, T-CREATE a également lancé la RAM DDR5 pour ordinateur portable CLASSIC SO-DIMM pour les créateurs de contenu numérique travaillant avec des ordinateurs portables. La RAM DDR5 SO-DIMM CLASSIC pour ordinateur portable est une RAM monocanal de 16 Go qui peut atteindre une vitesse de 5600 MHz. La vitesse élevée et la grande capacité qu'elle garantit permettent aux créateurs de donner libre cours à leur imagination. La tension de fonctionnement standard de la DDR5 CLASSIC SO-DIMM a été réduite de 1,2 V à 1,1 V par rapport à l'itération DDR4. Cette spécification plus économe en énergie draine moins d'énergie de l'ordinateur portable et prolonge la durée de vie de sa batterie. Le CLASSIC SO-DIMM DDR5 est destiné aux créateurs qui sont toujours en déplacement et les aide à construire la station de travail mobile parfaite.



Fondé en 2020 par Team Group, T-CREATE n'a qu'une seule mission au cœur : fournir des solutions de stockage fiables, puissantes et de grande taille aux créateurs de tous les domaines. Que ce soit pour un graphiste travaillant avec des visuels ou un créateur de contenu vidéo capturant des souvenirs, T-CREATE s'engage à fournir des produits avec trois éléments : fiabilité, performances puissantes et esthétique à l'ère de la numérisation totale. Permettez à T-CREATE de s'associer aux créateurs du monde entier pour créer des contenus numériques exceptionnels issus de leur imagination la plus débridée.



TECHPOWERUP