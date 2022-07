MSI lance un moniteur Esports WQHD Rapid IPS de 27 pouces en blanc.



À l'époque, la plupart des moniteurs d'ordinateur étaient de couleur beige ou blanc cassé, mais de nos jours, la plupart des moniteurs sont noirs et il est plutôt rare de voir un moniteur presque entièrement blanc. C'est exactement ce que propose le nouveau G274QRFW de MSI, avec un cadre frontal blanc, des côtés blancs, un pied blanc et un dos essentiellement blanc, à l'exception d'un petit élément RVB recouvert de plastique noir. L'écran mesure 27 pouces, est de type IPS rapide et a une résolution native de 2560 x 1440. Il supporte des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 170 Hz sur DisplayPort 1.4 ou 144 Hz sur HDMI 2.0b. MSI a également mis en place un mode console qui permet d'atteindre 120 Hz à 1080p.















La dalle est de type 8 bits + FRC, a un temps de réponse de 1 ms et une luminosité de 300 NITS, avec un rapport de contraste de 1000:1 et elle prend en charge 125 % de la gamme de couleurs SRGB. Le G274QRFW prend en charge AMD Freesync Premium et est compatible G-Sync, avec une plage de fréquence de rafraîchissement de 48 à 170 Hz. MSI a également mis en place ce que la société appelle la vision nocturne, qui permet d'éclaircir les scènes sombres dans les jeux. Le moniteur est également doté de la technologie anti-scintillement et de ce que MSI appelle Less Blue Light Pro, qui réduit la lumière bleue émise par l'écran.



Aucun mot sur le prix ou la date de livraison n'a été fourni.



TECHPOWERUP