Promotions Amazon Prime Day sur les cartes graphiques AMD Radeon

Pendant le Prime Day Amazon 2022 (12-13 juillet), les joueurs peuvent profiter de quelques bonnes affaires sur les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series, prenant en charge les dernières technologies pour offrir des performances incroyables, un gameplay immersif et des visuels époustouflants dans les derniers titres AAA et esports.

FidelityFX Super Resolution 2.0 - la technologie de suréchantillonnage de pointe d'AMD qui permet de booster les FPS dans les jeux pris en charge tout en offrant une qualité d'image similaire ou supérieure à la qualité d'origine, sans nécessiter de matériel dédié. Plus de 110 jeux sont compatibles avec AMD FSR 1.0 et FSR 2.0 jusqu'à présent, et de nouveaux titres FSR 2.0 arriveront bientôt. En outre, FSR 2.0 est désormais disponible sur GPUOpen.com pour que les développeurs puissent l'intégrer dans leurs jeux. Radeon Super Resolution - Une fonction de suréchantillonnage intégrée au pilote, basée sur le même algorithme que FSR 1.0, et qui offre une résolution quasi-native et des performances accrues dans les jeux qui s'exécutent en mode plein écran exclusif sur des cartes graphiques basées sur RDNA. Compatible avec des milliers de jeux. Technologie AMD Swmart Access Memory (SAM) - Débloque des performances de pointe en associant les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 6000 à certains processeurs de bureau AMD Ryzen et aux cartes mères de la série AMD 500 en permettant aux CPU d'accéder à l'intégralité de la mémoire GDDR6 haute vitesse du GPU.

En plus des économies réalisées lors du Prime Day, les joueurs qui achètent des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series éligibles ou des ordinateurs de bureau et portables équipés de la Radeon RX 6000 Series éligibles peuvent profiter des offres Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game : Fully Loaded. En offrant jusqu'à plus d’une centaine d’euros de valeur supplémentaire, les joueurs recevront des copies gratuites de jusqu'à 3 titres passionnants avec leur achat. Pour connaître les conditions générales des offres groupées Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game Fully Loaded, rendez-vous sur https://www.amdrewards.com/terms.

Pour découvrir les offres AMD sur Amazon, cliquez ici.