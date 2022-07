ViewSonic élargit sa gamme avec le nouveau moniteur de jeu incurvé OMNI.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, annonce une expansion de sa gamme de jeux avec le lancement du nouveau moniteur de jeu ViewSonic OMNI, le VX2418C. Ce moniteur à écran incurvé de 24 pouces offre une résolution native de 1080p, un taux de rafraîchissement ultra rapide, un temps de réponse de 1 ms et la technologie AMD FreeSync Premium. L'OMNI VX2418C est un moniteur de jeu riche en fonctionnalités et d'un excellent rapport qualité-prix. L'OMNI VX2418C est doté d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms (MPRT), ce qui le rend idéal pour les professionnels de l'esport et les joueurs en herbe. La technologie AMD FreeSync Premium synchronise de manière transparente la sortie du taux de rafraîchissement, éliminant ainsi efficacement le larmoiement et le bégaiement de l'écran pour une jouabilité fluide. La dalle VA Full HD, 1080p, la courbe 1500R et les préréglages ViewMode exclusifs sont idéaux pour le jeu sur console et garantissent une qualité d'image incroyable qui fera que même un joueur occasionnel se sentira comme un pro.







"Nous avons vu un grand élan dans les esports et une augmentation de la demande alors que de nouveaux matériels technologiques sont développés pour compléter la ligne OMNI. Avec les moniteurs ViewSonic OMNI, nous proposons une gamme de produits qui peuvent atteindre des niveaux de prix élevés tout en offrant les caractéristiques, les technologies et les fonctionnalités que les joueurs en herbe et les joueurs d'esports exigent ", a déclaré Jeff Muto, directeur de la ligne commerciale chez ViewSonic. "Le moniteur de jeu OMNI VX2418C offre une jouabilité fluide et une réactivité étonnante qui permet aux joueurs en herbe d'améliorer leur installation sans se ruiner."



OMNI VX2418C











- Moniteur 24 pouces avec panneau VA et résolution Full HD 1080,

- Écran incurvé Immersive 1500R,

- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse de 1 ms (MPRT),

- Technologie AMD FreeSync Premium,

- Connectivité incluse : HDMI v2.0, DisplayPort v1.2 et sortie audio.



Disponibilité et Prix



Disponible dès maintenant pour un prix de vente estimé à 159.99 Dollars.



TECHPOWERUP