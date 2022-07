Mise en ligne de la page produit de la carte mère ASRock X670E Pro RS.



Lentement mais sûrement, nous obtenons de plus en plus de détails sur les prochaines cartes mères AM5 et ASRock a mis en place une page très légère de spécifications pour sa prochaine carte mère X670E Pro RS. Peu de choses ont changé depuis la présentation au Computex, mais la page produit contient quelques photos supplémentaires de la carte ainsi qu'un aperçu de l'entrée/sortie arrière. Cette fois-ci, l'emplacement de la carte M.2 WiFi est également occupé, ce qui laisse penser qu'une version WiFi de ce modèle sera livrée. La carte dispose d'un seul emplacement M.2 "Blazing" pour un SSD PCIe 5.0 ainsi que de ce qui devrait être trois emplacements M.2 PCIe 4.0, dont deux sont équipés d'un dissipateur thermique partagé et un n'a pas de dissipateur thermique du tout. Le dernier emplacement M.2 est limité à PCIe 3.0. Comme il s'agit d'une carte X670E, l'emplacement PCIe x16 est bien sûr PCIe 5.0.











Parmi les autres caractéristiques, citons le contrôleur Ethernet 2,5 Gbps de marque Dragon de Realtek qui dispose de quelques logiciels spécifiques aux jeux. Il semble qu'ASRock ait réduit les prises audio au strict minimum, avec seulement une sortie ligne, une entrée micro et un S/PDIF optique étant connectés au codec audio Realtek ALC897. La carte dispose également d'un seul port USB-C à l'arrière, mais il s'agit au moins d'un port USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps). Il y a un total de cinq ports USB-A 3.2, dont l'un est capable d'atteindre des vitesses de 10 Gbps, et l'autre 5 Gbps. Il y a également quatre ports USB 2.0, un port DP et HDMI, ainsi qu'un bouton de mise à jour UEFI/BIOS à l'arrière. Les autres options d'extension comprennent une tête USB-C interne et deux emplacements PCIe x1 de type inconnu, ainsi que six ports SATA et deux têtes de type USB 3.x. Ce devrait être l'une des cartes mères X670E les plus abordables lorsque la plateforme AM5 sera lancée plus tard cette année.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP