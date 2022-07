CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Jonsbo VR4 Boîtier ATX - noir.







Informations produit - Boîtier ATX VR4 - noir :



- Boîtier ATX compact en acier,

- Structure à double chambre avec chambres thermiques séparées,

- Grandes entrées d'air et effet de cheminée pour un flux d'air élevé,

- Espace pour un radiateur 360,

- Possibilité d'installer jusqu'à quatre ventilateurs de 120 mm au total,

- Espace pour jusqu'à deux disques durs de 2,5 pouces ou deux disques durs de 3,5 pouces,

- Pour cartes graphiques jusqu'à 345 mm de long.



































Grandes surfaces en mesh pour un meilleur refroidissement



Le VR4 est la grande sœur du VR3. Le modèle plus grand a les mêmes avantages que le VR3, mais offre en même temps plus d'espace pour l'installation de matériel et de solutions de refroidissement puissants. Le panneau avant, le panneau latéral et même le top cover du Jonsbo VR4 sont entièrement percés de trous d'aération afin de garantir un flux d'air optimal pour tes composants.



L'extérieur du VR4 de Jonsbo impressionne par son design élégant en acier brossé et sa finition impeccable. Le design sobre est uniquement interrompu par un bouton d'alimentation, un port USB 3.0 de type A et un port USB de type C sur le couvercle.



De la place pour de puissantes cartes graphiques de jeu



Avec ses dimensions compactes, le VR4 de Jonsbo paraît certes petit, mais à l'intérieur, il est possible de loger du matériel de jeu adulte. Grâce à son design à deux compartiments intelligent et peu encombrant, le boîtier peut accueillir non seulement une carte mère ATX, mais aussi une carte graphique d'une longueur maximale de 345 mm. Si tu installes un radiateur à l'avant du boîtier, la longueur de la carte graphique ne doit pas dépasser 320 mm.



Le VR4 peut accueillir jusqu'à deux disques durs de 2,5 ou 3,5 pouces. Au total, tu peux installer trois lecteurs en même temps. Si tu montes deux lecteurs de 3,5 pouces, il y a encore de la place pour un lecteur de 2,5 pouces. Si tu montes deux disques de 2,5 pouces, il est possible d'installer un disque de 3,5 pouces supplémentaire.



Refroidissement par air ou par eau pour ta configuration de jeu ?



Le concept des deux chambres séparées apporte, outre un gain de place, des avantages pour le refroidissement des composants. Au total, jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm peuvent être installés dans la façade du boîtier.



En combinaison avec les grands passages d'air qui s'étendent sur toute la paroi du boîtier et sur le couvercle, un excellent flux d'air est ainsi assuré. Il est également possible d'installer un radiateur de 360 mm à l'avant pour le refroidissement par eau. De plus, il y a encore de la place à l'arrière pour un autre ventilateur de 120 mm.



Le Jonsbo VR4 se montre flexible en matière d'alimentation électrique. Pour les systèmes de jeu particulièrement gourmands en énergie, il est possible d'installer un bloc d'alimentation ATX de grande taille. Ceux qui préfèrent miser sur un standard plus petit peuvent également monter un bloc d'alimentation SFX. Cerise sur le gâteau, le boîtier est doté d'un logo librement positionnable sous forme d'autocollant magnétique.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI,



Cet article n'est actuellement pas en stock chez nous et le fabricant de l'article ne peut pas donner d'indication précise sur une date de livraison prévue. De ce fait, la livraison à nos clients peut être retardée de plusieurs mois. Nous ne pouvons pas garantir de date de livraison. Si des dates de livraison sont prévisibles, nous en informerons nos clients.



Le prix est de : 109.90 euros.



Il est également disponible en blanc, pour le même prix : Cliquez ICI.



