RAZER nous propose un nouveau clavier Gamers : L'Ornata V3.



Découvrez le Razer Ornata V3, un clavier de gaming ergonomique au profil bas alimenté par Razer Chroma™ RGB. Doté d’un nouveau format ultra fin, de touches plus durables et de switchs méca-membrane uniques, améliorez votre rendement au travail et dans vos jeux avec ce clavier hybride qui combine le meilleur des deux mondes.











EXPÉRIENCE DE JEU ERGONOMIQUE



Avec des touches plus fines et des switchs plus courts, profitez d’un positionnement naturel des mains grâce au clavier de gaming ergonomique au profil bas qui permet une utilisation prolongée avec une pression minimale.



FRAPPES SONORES AVEC UN TOUCHER DOUX ET AGRÉABLE



Fusionnant le retour sonore d’un switch mécanique à la sensation familière que procure un clavier conventionnel, chaque frappe est aussi satisfaisante que précise.



POUR UNE RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION ET AUX RAYURES AMÉLIORÉE



Plus durable que celui des touches ordinaires, le vernis UV garantit des légendes plus résistantes à la décoloration et une meilleure protection contre l’usure due à une utilisation fréquente.



CONTRÔLE PRATIQUE



Configurez-les pour mettre en pause, jouer, passer et modifier absolument tout, de la luminosité au volume. Profitez d’un confort ultime tout en vous divertissant.



SOUTIEN PROLONGÉ DE JEU



Conçu pour s’encliqueter de manière transparente sur le clavier au profil bas, ce repose-poignet au toucher doux offre un confort et un soutien considérables à vos poignets, ce qui est particulièrement important lors d’une utilisation prolongée.



ÉCLAIRAGE PERSONNALISABLE



Grâce aux 16,8 millions de couleurs et à une suite d’effets RGB, personnalisez le clavier et profitez de ses effets d’éclairage dynamiques pour des centaines de jeux disposant de l’intégration Chroma.



Il sera disponible à partir du 03 octobre 2022. Le prix sera de : 99.95 euros.



RAZER