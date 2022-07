L'ASUS ROG Maximus Z690 APEX atteint le record mondial d'overclock de mémoire DDR5-10552.



Après MSI et Gigabyte, ASUS vient de battre le record du monde d'overclocking de mémoire DDR5 avec sa carte mère ROG Maximus Z690 APEX.







ASUS réalise un overclock étonnant de 10552 Mbps en mémoire DDR5 avec la carte mère ROG Maximus Z690 APEX



Le dernier overclock a été réalisé par un overclocker basé à Hong Kong, LUPIN_NO_MUSUME, avec la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 APEX. Cette carte mère est conçue spécifiquement pour l'overclocking de la DRAM, comme le montre sa disposition de la mémoire en double DIMM. Officiellement, cette carte mère peut supporter des vitesses allant jusqu'à DDR5-6600, mais les overclockers sont prêts à pousser la DDR5 bien au-delà des spécifications prévues.



En utilisant LN2 et un Intel Core i9-12900K cadencé à 3,7 GHz (4 P-Cores activés), l'overclockeur a pu réaliser un overclock de 5275,9 MHz, ce qui se traduit par des taux de transfert de 10 552 Mbps. C'est un gain de 2,2 fois par rapport aux vitesses spécifiées par le JEDEC pour la mémoire DDR5 qui est un minuscule 4800 Mbps par rapport à l'overclock réalisé. Les horloges mémoire ont été maintenues à 127-120-120-120-127-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR) et un seul DIMM de 16 Go a été utilisé.







Il n'est pas mentionné quelle DIMM de mémoire DDR5 spécifique a été utilisée pour cet overclock. On s'attend à ce que les fabricants poussent la DDR5 encore plus loin dans les mois à venir avec des plateformes telles que AM5 d'AMD et Intel Raptor Lake permettant le support de fréquences de mémoire et de taux de transfert plus élevés. Nous avons déjà vu G.Skill présenter des kits jusqu'à DDR5-7000, tandis que d'autres comme ADATA, T-Force, Aorus, TeamGroup et Corsair travaillent également sur des modules encore plus rapides.







Vous pouvez voir la validation CPU-z et les listes HWBOT sur leurs liens respectifs et dans les images ci-dessous :







Vous vous inquiétez peut-être du fait que des vitesses plus rapides entraîneront une latence CAS et des timings plus élevés, mais la mémoire DDR5-7000 fonctionne apparemment avec des timings CL40 dans les laboratoires, et nous pouvons donc nous attendre à ce que des kits de mémoire avec des timings plus serrés soient prêts pour l'arrivée de ces nouvelles plateformes. En outre, les prix de la DDR5 et de la DRAM, en général, baissent rapidement. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a confirmé que l'offre de PMIC et de VRM pour les modules DDR5 a considérablement augmenté au cours des derniers mois& ce qui peut entraîner une nouvelle baisse des prix. Actuellement, le prix de la mémoire DDR5 est supérieur d'environ 40 à 50 % à celui de la mémoire DDR4.



