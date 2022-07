DeepCool annonce les refroidisseurs de CPU AIO de la série LS.



DeepCool, une marque mondiale de conception et de fabrication de composants informatiques de haute performance pour les passionnés du monde entier, annonce un refroidisseur de CPU liquide tout-en-un (AIO) pour les joueurs, les passionnés et les créateurs de contenu visuel qui recherchent une performance de refroidissement extrême et un faible niveau de bruit pour leurs constructions, des effets d'éclairage RVB délectables et une plaque frontale personnalisable sur la pompe à eau du refroidisseur.







Les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un de la série LS de DeepCool offrent des performances de refroidissement exceptionnelles et des éclairages A-RGB spectaculaires qui permettent de mettre à niveau n'importe quel PC de jeu. Notre nouvelle conception de pompe de 4ème génération maximise l'efficacité avec une puissance accrue tout en maintenant un faible bruit de fonctionnement.







Le LS Series AIO est construit sur une 4ème génération, la conception de la pompe à eau par DeepCool qui maximise la performance de refroidissement. Le nouveau design de la pompe contient un puissant moteur triphasé qui peut pomper jusqu'à 3100 RPM. La disposition améliorée des microcanaux assure un flux optimal du liquide de refroidissement, et une base épaisse en cuivre solide avec une correspondance sans faille. L'avant de la pompe contient un nouveau design de miroir à l'infini qui projette deux boucles de lumière pour un effet visuel hypnotique tout en permettant une installation dans n'importe quelle orientation avec une plaque de logo pouvant être tournée indépendamment. Pour les utilisateurs qui souhaitent une personnalisation complète, une plaque vierge supplémentaire est fournie pour votre propre design.







Les ventilateurs PWM DeepCool FC120 Fluid Dynamic Bearing (FDB) inclus sont réglés pour un excellent refroidissement sur les radiateurs tout en offrant une efficacité silencieuse superbe et une pression statique améliorée. Les ventilateurs FC120 inclus dans la série LS présentent une gamme PWM différente de celle de la version de détail. La conception Fluid Dynamic Bearing offre une gamme PWM dynamique, un débit d'air suprême, un fonctionnement quasi silencieux avec un bruit à pleine charge ≤32,9 dB(A) et une durée de vie opérationnelle de 50 000 heures.







Les ventilateurs FC120 sont également équipés d'une connexion innovante par câble en guirlande pour simplifier les signaux RVB et PWM en un seul câble qui peut enchaîner plusieurs ventilateurs et présenter une fonctionnalité et une synchronisation complètes. Lorsqu'aucun contrôleur RGB n'est détecté, l'effet arc-en-ciel Auto-RGB est activé par défaut pour la fonctionnalité d'éclairage sur les systèmes sans support 5 V approprié.







L'installation est rapide et facile grâce aux nouveaux supports de montage qui maintiennent votre refroidisseur fixé en toute sécurité sur les plateformes Intel et AMD.



- Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155

- AMD : AM5/AM4.



Disponibilité, garantie et prix



Le LS Series All-In-One Liquid CPU Coolers est disponible sur le réseau mondial DeepCool de détaillants et distributeurs autorisés. Tous sont couverts par une garantie de cinq ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de DeepCool.



Le MSRP de la série LS AIO est comme ci-dessous. Pour connaître les prix actualisés des refroidisseurs de CPU liquides All-In-One de la série LS, veuillez consulter le site Web de DeepCool ou contacter votre représentant commercial DeepCool local.



- LS720 (360 mm) : 139.99 Dollars,

- LS520 (240 mm) : 109.99 Dollars,

- LS320 (120 mm) : 89.99 dollars.



TECHPOWERUP