MSI nous propose un nouveau all in one : Le Modern AM272.



L'AM272 moderne est équipé d'une dalle IPS Full HD de 27 pouces. Pour les PC portables, le processeur est un processeur Intel Core de 12e génération. Prenant en charge jusqu'au Core i7-1260P (noyau P : 4 cœurs / 8 threads / maximum 4,70 GHz, noyau E : 8 cœurs / 8 threads / maximum 3,40 GHz, cache intelligent 18 Mo), il est idéal pour les applications à un ou plusieurs threads. Montrez vos capacités. En outre, le processeur graphique Intel Iris Xe Visuals est utilisé pour le traitement des images et des vidéos, ce qui permet un traitement sans stress.







Mémoire DDR4-3200 jusqu'à 64 Go, stockage M.2 x 1, 2,5 pouces SSD / HDD x 1, le réseau est Gigabit LAN par Realtek RTL8111H et Intel Wi-Fi 6E AX210 / Wi-Fi 6 AX201 (Bluetooth) 5.2 sont les principales spécifications. Une webcam Full HD avec Windows Hello et un couvercle de confidentialité, ainsi que le logiciel de sécurité "Tobii Aware", sont également standard.



La série AM272 moderne est conçue pour s'adapter à votre style de vie. Les deux coloris peuvent s'intégrer dans n'importe quel coin, que ce soit au bureau ou à la maison. Non seulement l'apparence attrayante mais aussi l'efficacité puissante soutiennent votre efficacité. Avec le processeur Intel Core i7 de 12e génération et le système graphique Iris Xe, vous pouvez éditer vos vidéos, vos graphiques et effectuer des tâches multiples avec divers programmes de manière plus fluide et plus rapide. En outre, la fonction d'affichage instantané qui vous permet d'ajouter un autre moniteur, et l'application MSI Center avec des fonctions d'IA personnalisables améliorent la flexibilité du travail.



La série AM272 moderne avec webcam FHD intégrée prenant en charge Windows Hello offre commodité et sécurité lors de la connexion au système. Le logiciel Tobii Aware, basé sur la biométrie, est préinstallé. Il s'agit d'un ensemble de fonctions intelligentes qui permettent aux utilisateurs d'améliorer leur vie privée, leur sécurité, leur productivité et leur bien-être. "Nous sommes ravis de la poursuite de notre partenariat avec MSI, qui permet à davantage d'utilisateurs de PC d'accéder à Tobii Aware et d'améliorer ainsi leur vie privée, leur sécurité et leur bien-être", a déclaré Ulrica Wikström, vice-présidente de la division PC de Tobii. "À une époque où le travail à distance se développe, la sécurité des informations est encore plus importante, et grâce aux fonctions intelligentes de Tobii Aware, nous aidons les utilisateurs à renforcer la protection de leurs données."



Outre le logiciel de sécurité et de confidentialité que nous venons de mentionner, nous avons également fait des efforts dans la conception du produit. Le couvercle de la webcam permet aux utilisateurs de couvrir l'objectif lorsqu'ils ne l'utilisent pas afin d'éviter toute fuite de données privées par accident. De plus, le support fTPM 2.0 empêche notre système et nos données d'être attaqués par des logiciels malveillants. La série AM272 moderne sera toujours celle à laquelle vous pouvez faire confiance.



Pas de date ni de prix pour le moment.



