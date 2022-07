ASUS nous propose deux nouvelles cartes graphiques : La Phoenix GTX 1630 et la TUF Gaming GTX 1630.



ASUS annonce deux nouvelles cartes graphiques équipées du dernier chipset grand public de NVIDIA. Les cartes Phoenix et TUF sont basées sur l'architecture Turing de NVIDIA et constituent l'option idéale pour ceux qui recherchent une expérience de jeu en 1080p à un prix abordable. Les deux cartes utilisent un lubrifiant de qualité spatiale pour les doubles ventilateurs et les dissipateurs thermiques massifs.



ASUS Phoenix GeForce GTX 1630







La carte ASUS Phoenix GeForce GTX 1630 est équipée d'un seul ventilateur Axial-Tech avec deux roulements à billes et une protection contre la poussière IP5X pour des années de stabilité et de fiabilité. Cette carte graphique miniature à deux fentes mesure un peu moins de sept pouces de long, ce qui en fait une option intéressante pour les utilisateurs de cartes mères ITX et de boîtiers à petit facteur de forme. La Phoenix GeForce GTX 1630 est construite avec la technologie ASUS Auto-Extreme, qui soude proprement les composants sans intervention humaine pour un résultat final de haute qualité. Les cartes graphiques sont ensuite testées pendant 144 heures pour garantir que les utilisateurs ne reçoivent que des cartes irréprochables.



TUF Gaming GeForce GTX 1630 (OC)







Pour ceux qui recherchent un peu plus de puissance, ASUS propose également la TUF Gaming GeForce GTX 1630 et la TUF Gaming GeForce GTX 1630 OC Edition. Avec des horloges de boost jusqu'à 1815MHz sur OC Edition (1845MHz en mode OC) et 4 Go de RAM GDDR6, ces cartes graphiques peuvent gérer les derniers titres esports avec des framerates fluides. Les deux modèles TUF Gaming mesurent à peine 2,3 emplacements et un peu plus de 8 pouces de long, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans la plupart des boîtiers standard. Dotées d'un double ventilateur avec un lubrifiant de qualité spatiale, les cartes TUF Gaming sont soumises au même processus d'assemblage Auto-Extreme et à la même validation de 144 heures que la GeForce GTX 1630 de Phoenix. ASUS effectue également des tests supplémentaires pour garantir la compatibilité à vérifier avec les autres composants de la famille TUF Gaming,



Connectivité et caractéristiques



Dotées de connecteurs HDMI 2.0b, DisplayPort™ 1.4a et DVI-D, ces cartes graphiques constituent une excellente option pour les amateurs de multi-moniteurs qui cherchent à mettre à niveau une configuration existante. Les deux cartes sont également dotées de la technologie G-SYNC™ de NVIDIA, qui garantit que les déchirures d'écran font partie du passé lorsqu'on utilise un moniteur compatible.



Disponibilité



La Phoenix GeForce GTX 1630 et la TUF Gaming GeForce GTX 1630 sont maintenant disponibles en Allemagne, en Autriche et en Suisse.



