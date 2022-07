TECHPOWERUP nous propose le test du : Fractal Design Pop Air RGB.







Fractal Design est bien connu pour ses produits haut de gamme, notamment la série Define. Au fil des ans, Fractal s'est lancé dans des gammes de prix inférieurs avec un certain succès, mais aucun n'a réussi à pénétrer dans la gamme des 70-80 $ avec suffisamment de succès pour donner naissance à plusieurs générations de produits. Il y a eu la série Core vers 2011, ou la ligne Focus en 2018, par exemple.







Avec le lancement de la ligne Pop, Fractal va vraiment à fond dans sa tentative de capturer le segment de marché des petits budgets, offrant trois tailles générales : le Pop Mini, le Pop, et le Pop XL - chacun avec quelques variations. Dans cette revue, nous allons examiner le Pop Air RGB, qui est livré dans une série de couleurs internes brillantes. Il y a aussi le Pop Silent SKU avec une façade solide et un look plus discret utilisant le même corps.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP