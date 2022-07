LG nous propose une nouvelle TV : La 50NANO886PB.



Profitez d'un divertissement immersif et spectaculaire avec le téléviseur 4K HDR LG 50NANO886PB. Taillé pour les films mais aussi pour le gaming (HDMI 2.1, FreeSync, VRR), ce modèle suivra toutes vos envies. Bénéficiez de fonctions connectées, de l'interface webOS et d'un système audio stéréo.















8 millions de pixels. Des images comme vous en avez rarement vues



Les Couleurs Pures sont époustouflantes sur le téléviseur NanoCell 4K. Avec près de 8 millions de pixels, le téléviseur 4K offre une image visiblement plus nette et plus détaillée que les téléviseurs LG HD standards. La définition 4K accompagne la technologie NanoCell pour une expérience sublimée.



Chaque couleur, claire et étincelante



Le téléviseur LG NanoCell utilise notre propre technologie de nanoparticules, pour filtrer et restituer à l’écran des couleurs pures et fidèles, en absorbant les impuretés des ondes lumineuses RVB. Le résultat est une image éclatante, réaliste, qui donne vie aux images et sublime vos films et séries.



Un téléviseur inspiré d'une œuvre d'art



Le téléviseur LG NanoCell a été pensé pour s'intégrer idéalement chez vous. Avec son design élégant et minimaliste, il est accroché à votre mur tel un tableau, et ajoute une touche de beauté tout en maximisant votre espace.



Le Cinéma sublimé grâce aux Nanoparticules.

Une performance digne du Grand Ecran



Les Couleurs Pures et les toutes dernières technologies d'image et de son invitent le cinéma chez vous avec le téléviseur LG NanoCell. Notre HDR amélioré, les nouvelles technologies Dolby, et un mode cinéma tout droit sorti du studio offrent une véritable expérience cinématographique.



Retrouvez tous vos contenus préférés



Accédez aux applications Apple TV, Disney+, Netflix, LG Channels et bien d'autres. Faites votre choix parmi les derniers films, émissions télévisées, documentaires, événements sportifs en direct, et retrouvez-les tous au même endroit.



Une expérience Cinéma unique



Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu que vous regardez et des conditions d’éclairage de votre pièce tandis que Dolby Atmos offre un son surround tridimensionnel immersif - une association puissante pour créer une véritable expérience cinéma.



Une large palette de technologies



La technologie de plage dynamique développée par LG, le HDR 10 Pro, ajuste la luminosité pour enrichir les couleurs, révéler le moindre détail et offrir une netteté ultra-réaliste à chaque image - elle intensifie également les contenus HDR classiques. Désormais, tous vos films et programmes préférés seront éclatants et vivants, du début à la fin.



Le Gaming boosté par la technologie NanoCell.

Un téléviseur plein d’expérience.



De la grotte la plus sombre, aux mondes étincelants, le téléviseur LG NanoCell illumine votre jeu avec des couleurs réalistes. La technologie du cloud gaming, et l'ajustement automatique qui offre des images de haute qualité contribuent à une expérience de jeu exaltante.



Au cœur du sport avec la technologie NanoCell.

Une performance gagnante.



Le téléviseur NanoCell de LG offre une expérience de match exaltante. Le son surround Bluetooth vous transporte au stade depuis votre salon, tandis que Sports Alert vous tient au courant des dernières actualités de vos équipes favorites.



Une intelligence à couper le souffle



Au cœur du téléviseur NanoCell de LG se trouve le Processeur α7 Gen4 AI 4K, un processeur révolutionnaire qui utilise des algorithmes à apprentissage profond afin d’analyser et d’optimiser le contenu que vous regardez. Les ajustements des images et du son sont automatiques, ainsi, tout ce que vous visionnez devient spectaculaire.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 8 juillet 2022. Le prix sera de : 599 euros.



LG