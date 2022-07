MSI ajoute discrètement les refroidisseurs de CPU liquides MAG CORELIQUID B120/B240 AIO.



MSI élargit discrètement sa famille de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un MAG CORELIQUID pour inclure les MAG CORELIQUID B120 et MAG CORELIQUID B240. Ces modèles seraient les options d'entrée de gamme de MSI que la marque décrit comme un refroidisseur liquide qui " ramène tout à la simplicité ". Proposés dans des tailles de radiateur de 120mm et 240mm avec les deux modèles, les MAG CORELIQUID B Series sont livrés avec les touches esthétiques de base telles que la pompe à éclairage RVB avec le logo MSI Gaming rotatif. Pour ces deux refroidisseurs AIO, la pompe est intégrée sur le radiateur et non sur le waterblock - un design que l'on retrouve couramment sur les unités Apaltek. Le refroidisseur MAG CORELIQUID B Series de MSI est compatible avec les dernières plates-formes Intel et AMD, y compris Intel LGA1700.







Les MSI MAG CORELIQUID B120 et MSI MAG CORELIQUID B240 sont livrés avec des ventilateurs de refroidissement de 120 mm allumés Auto-RGB avec une vitesse nominale de 500~2000 RPM. Ces ventilateurs ne prennent pas en charge les fonctions de contrôle ou de synchronisation RVB. MSI n'a pas révélé le prix de ces refroidisseurs de CPU liquides AIO à ce jour.



Caractéristiques du MAG CORELIQUID B120/B240 de MSI :



- Le mécanisme anti-rotation permet de s'assurer que le logo reste toujours en position verticale.

- La pompe a été intégrée au radiateur pour amortir et réduire le bruit.

- Construit avec trois couches de tubes en plastique grillagés et un extérieur en maille renforcée.

- Un chemin de liquide divisé à travers le radiateur dissipe rapidement la chaleur. Le liquide refroidi est ensuite pompé dans la boucle.

- Sockets et CPU compatibles : Intel Socket LGA 1150, 1151, 1155, 1156, LGA1200, 1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 / AMD Socket AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous.



