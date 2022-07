be quiet! lance les Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4 pour atteindre de nouveaux sommets en termes de débit d'air et de pression statique

be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, est fier de présenter sa nouvelle gamme de ventilateurs Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4. Conçus pour offrir des performances optimales pour les boîtiers, les dissipateurs thermiques et les radiateurs, ces ventilateurs haut de gamme délivrent non seulement un débit d’air important mais aussi une pression statique impressionnante. Les ventilateurs bénéficient également d’un nouveau système de fixation, les rendant plus que jamais polyvalents, et de quelques améliorations au niveau du design. Avec les Silent Wings Pro 4, be quiet! optimise ses ventilateurs pour atteindre des amplitudes de vitesse extrêmement élevées et ainsi permettre aux utilisateurs de choisir entre une configuration à faible volume sonore, un rapport silence/performance équilibré ou encore la performance maximale.



Une attention tout particulièrement portée sur la pression statique

Avec la nouvelle gamme Silent Wings 4, be quiet! a concentré son développement sur l’augmentation de la pression statique, élément d'une importance capitale lorsqu’il s’agit d’installer des ventilateurs sur des dissipateurs thermiques ou des radiateurs de watercooling. Les Silent Wings 4 disposent de pales dont la forme diffère de celles des Silent Wings 3 ainsi qu’un espacement aux extrémités des pales et du cadre réduit (1,0 mm pour tous les modèles Silent Wings 4 contre 1,2 mm pour les Silent Wings 3). L'entrée d'air en forme d'entonnoir du cadre est substituée par une sortie d'air en forme d'entonnoir, permettant de diffuser l'air sur une plus grande surface. Ces changements améliorent radicalement la pression statique des ventilateurs, faisant des Silent Wings 4 un choix de premier ordre pour les dissipateurs thermiques ou les radiateurs, tout en maintenant des niveaux sonores très bas.



Une installation facilitée et un design amélioré

Les Silent Wings 4 sont livrés avec deux options de montage différentes : des boutons-poussoirs (push pins) en caoutchouc destinés à supprimer les vibrations et des fixations traditionnelles en plastique dur pour une installation par vis. Grâce à un système de montage repensé, il est désormais possible de permuter ces fixations simplement, sans le besoin de recourir à des outils. Visuellement, les ventilateurs arborent désormais un élégant logo noir sur noir du fabricant. Les Silent Wings 4 sont disponibles en deux tailles (120mm/140mm) et trois modèles différents : 3 pins, PWM et PWM high-speed. Les modèles dits « classiques » conviennent mieux aux boîtiers grâce à leurs vitesses maximales de 1600 RPM (120mm) et 1100 RPM (140mm). Les versions high-speed sont quant à elles spécifiquement optimisées pour les dissipateurs thermiques et les radiateurs grâce à leurs débits plus élevés de respectivement 2500 RPM et 1900 RPM. Tous les ventilateurs Silent Wings 4 jouissent de la combinaison optimisée d'un moteur de ventilateur à 6 pôles triphasé et d’un système à roulement dynamique-fluide (Fluid Dynamic Bearing) pour une longue durée de vie de 300 000 heures.



Une version Pro pour des performances maximales

Pour les utilisateurs qui sont à la recherche du meilleur sans compromis, be quiet! présente les Silent Wings Pro 4. Dotés des mêmes nouveautés que les Silent Wings 4, ces ventilateurs profitent d’une amplitude de vitesse portée à 3000 RPM pour la version 120 mm et à 2400 RPM pour la version 140 mm. Un bouton de réglage de la vitesse situé à l'arrière du ventilateur permet aux utilisateurs peu enclins à régler les courbes de leur ventilateur PWM, de sélectionner facilement l’amplitude maximale en fonction de leur utilisation souhaitée : Medium pour un fonctionnement optimisé pour le silence, High Speed pour un mode équilibré entre le silence et les performances, et Ultra High Speed pour des performances maximales. Les Silent Wings Pro 4 comprennent une option de montage supplémentaire, spécifiquement optimisée pour les radiateurs. Ce système de fixation pour radiateurs forme un ajustement serré sur le ventilateur pour éviter les fuites d'air et assurer une pression statique maximale. Les ventilateurs sont également équipés d'un câble gainé de qualité supérieure et d'un connecteur de carte mère facile à manipuler.



Silent Wings 4 120mm > 1600 rpm : 23.90€

Silent Wings 4 120mm PWM > 1600 rpm : 23.90€

Silent Wings 4 120mm PWM high-speed > 2500 rpm : 23.90€

Silent Wings 4 140mm > 1100 rpm : 24.90€

Silent Wings 4 140mm PWM > 1100 rpm : 24.90€

Silent Wings 4 140mm PWM high-speed > 1900 rpm : 24.90€

Silent Wings Pro 4 120mm PWM > 1600/2500/3000 rpm : 31.90€

Silent Wings Pro 4 140mm PWM > 1100/1900/2400 rpm : 32.90€



Tous les modèles des Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4 seront disponibles à l’achat à partir du 19 juillet.