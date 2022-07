AMD pourrait sortir et ajouter des procs Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 9 5900X3D (X3D).



Des caches L3 plus grands offrent leurs avantages, vous avez lu notre critique du Ryzen 7 5800X3D ? Il se pourrait qu'AMD ajoute des modèles comme le Ryzen 5 5600X3D, le Ryzen 9 5900X3D, ou peut-être même le 5950X3D.







Même s'il est construit sur la microarchitecture Zen 3 vieillissante, le processeur Ryzen 7 5800X3D à 8 cœurs est doté d'un cache vertical 3D innovant, qui a rendu les jeux beaucoup plus rapides et l'a placé dans la même catégorie que les processeurs Core "Alder Lake" de 12e génération les plus rapides d'Intel. Les processeurs professionnels EPYC "Milan-X" d'AMD sont tous dotés de la même puce à 8 cœurs à cache vertical 3D (CCD). Le Ryzen 7 5800X3D d'AMD avec 3D V-Cache en couches est l'un des processeurs de jeu les plus rapides actuellement disponibles et a démontré la viabilité du concept. Celui-ci s'accompagne d'inconvénients tels qu'un overclocking et un réglage de la tension limités, mais AMD semble s'engager dans le concept pour l'avenir prévisible, bien qu'il ne soit pas clair si les processeurs avec cache 3D V seront également lancés directement sur le marché lors de la sortie de la nouvelle plateforme AM5.



Un éventuel Ryzen 5 5600X3D comprendrait un seul CCD ainsi que 32 MiB de cache L3 conventionnel et 64 MiB de cache V. Les machines Ryzen 9, qui représenteraient les phases les plus puissantes du socket AM4, contiennent deux CCD, leur permettant de recevoir respectivement 64 MiB de cache L3 standard et 128 MiB de V-cache. Toutefois, AMD pourrait éventuellement équiper un seul des CCD d'un V-Cache, ce qui donnerait une constellation de 128 MiB de cache L3 au lieu de 192 MiB, tout en maintenant une forte performance de jeu.



La rumeur veut que ce succès puisse se traduire par des SKUs tels que le Ryzen 5 5600X3D, le Ryzen 9 5900X3D, et peut-être même le 5950X3D, ces deux derniers disposant d'un incroyable 200 Mo de cache total (L2+L3). Pour le 5950X3D, nous en doutons, car les deux processeurs occupent tout l'espace et les voies d'interconnexion nécessaires sur la puce. Cette gamme pourrait s'étendre et des informations à ce sujet devraient être publiées en juillet, mais pour l'instant, il s'agit simplement d'une rumeur.



