Les spécifications de l'ASUS ROG Swift OLED PG48 UQ révèlent un écran EL organique 4K compatible avec 138Hz/0,1ms.



ASUSTeK propose les spécifications détaillées de l'écran de jeu 4K ROG Swift OLED PG48 UQ de 47,53 pouces qui adopte un écran EL organique.























ASUS a annoncé la sortie de l'écran de jeu 4K de type 47.53 "ROG Swift OLED PG48 UQ" avec EL organique. La technologie de synchronisation de l'affichage est conforme à la norme NVIDIA G-Sync. En outre, la large gamme de couleurs DCI-P3 98 pour cent, la couleur 10bit (1.073,7 millions de couleurs), la précision des couleurs inférieure à Delta E 2, et le nouvel affichage des couleurs noires utilisant l'EL organique permettent des images plus réalistes. En outre, le "revêtement micro-texturé anti-reflets" supprime les reflets et l'éblouissement, "GamePlus" peut effectuer le chronomètre, la visée, la minuterie, le compteur FPS, l'affichage agrandi de la cible, etc., le réglage prédéfini "GameVisual" selon le jeu, "Flicker-Free" élimine le scintillement de l'écran et "Ultra-Low Blue Light Technology" diminue la lumière bleue. Les principaux paramètres comprennent une luminosité de 450 cd/m2 (pic de 900 cd/m2), un taux de contraste de 135 000 : 1 (pic HDR de 1 500 000 : 1) et un angle de vision horizontal/vertical de 178 °. DisplayPort 1.4x1, HDMI2.0x2, HDMI2.1x2, prise écouteurs x1, hub USB3.2 Gen.1 Type-A x4, etc. L'enceinte dispose d'un haut-parleur stéréo intégré de 10Wx2.



Le support permet de régler l'inclinaison entre -4 et 5 degrés, et le support VESA offre un pas de 300x300 mm. Les dimensions extérieures sont de 1 068 mm en largeur, 266 mm en profondeur, 686 mm en hauteur et 16,2 kg.



