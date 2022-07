EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID maintenant disponible pour 2500 USD, livré avec un PSU de 1600 W.

EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID maintenant disponible pour 2 500 Dollars, livré avec une alimentation de 1600 W.



EVGA a finalement dévoilé sa carte graphique phare RTX 3090 Ti avec la Kingpin Hybrid Gaming qui sera livrée avec une alimentation SuperNOVA 1600 P2 "gratuite" pour un coût total de 2500 USD. La carte dispose de deux connecteurs d'alimentation à 16 broches nécessitant un total de six câbles d'alimentation à 8 broches, soit un de moins que les 9 disponibles sur la SuperNOVA 1600 P2. Le système de refroidissement embarqué consiste en un seul ventilateur sur la carte pour le refroidissement du VRM ainsi qu'un radiateur externe à trois ventilateurs de 360 mm pour le GPU.



















Cette configuration de refroidissement liquide est similaire à celle trouvée sur le modèle EVGA FTW3 Hybrid RTX 3090 Ti, mais le Kingpin Hybrid ajoute quelques caractéristiques supplémentaires telles que l'écran OLED intégré et rabattable pour la surveillance. Le circuit imprimé comprend également plusieurs caractéristiques dédiées à l'overclocking, notamment des en-têtes de surveillance de la tension et un BIOS sélectionnable à trois voies avec des paramètres normaux, OC et LN2. EVGA propose également le PowerLink 52U comme accessoire optionnel pour les câbles d'alimentation afin d'améliorer la gestion des câbles. L'EVGA RTX 3090 Ti Kingpin Hybrid Gaming est maintenant disponible à l'achat avec une SuperNOVA 1600 P2 pour 2 500 Dollars dans la limite d'une par foyer.



TECHPOWERUP