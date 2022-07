Thermaltake annonce les waterblocks pour CPU Thermaltake Pacific W8 et Pacific W9.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour passionnés, repousse constamment les limites pour fournir des solutions de refroidissement de haute performance pour tous les fans de technologie, les constructeurs de PC, les passionnés de PC et les modders. Cette fois, sans exception, l'introduction de deux tout nouveaux blocs d'eau haute performance pour CPU, le Pacific W8 CPU Water Block avec un design entièrement en cuivre et le Pacific W9 CPU Water Block avec un design acrylique, sont en stock pour être achetés maintenant. Construits avec des matériaux de haute qualité, les Pacific W8 et W9 CPU Water Blocks ont pour but de satisfaire même les utilisateurs les plus exigeants à la recherche de blocs d'eau pour CPU de haut niveau.











Le Pacific W8 CPU Water Block est doté d'un couvercle et d'une base en cuivre avec un placage en nickel anticorrosion, ce qui permet d'obtenir une finition miroir étonnante et d'éviter la corruption des matériaux tout en prolongeant la durabilité globale. D'autre part, le Pacific W9 CPU Water Block possède également une base en cuivre avec un placage en nickel anticorrosion, mais il est doté d'un couvercle supérieur en acrylique pour une vue intérieure claire comme du cristal, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur le liquide de refroidissement coloré qui passe à travers les Pacific W8 et W9 CPU Water Blocks. Les Pacific W8 et W9 présentent tous deux une conception d'entrée centrale avec une plaque à jet au milieu du bloc d'eau, limitant le flux d'eau pour une distribution uniforme du liquide de refroidissement à travers les micro-canaux optimisés de 0,2 mm. Ce faisant, la plaque de cuivre peut rapidement transférer la chaleur du CPU dans le liquide de refroidissement, assurant une meilleure efficacité du refroidissement et la meilleure dissipation de la chaleur du CPU.











Qualité de construction et matériaux haut de gamme



Le Pacific W8 CPU Water Block est un bloc d'eau entièrement en cuivre avec une base en cuivre nickelée anti-corrosive. La mise en œuvre de cette technique de placage spécialisée peut réduire de manière significative la probabilité de corrosion après une période d'utilisation prolongée et, plus important encore, le garder brillant tout le long. Quant au Pacific W9 CPU Water Block, il est également doté d'un placage en nickel anticorrosion, ce qui réduit la possibilité de corrosion et prolonge sa durée de vie. En outre, le couvercle en acrylique avec une vue intérieure absolument claire vous permet de mettre en valeur l'esthétique simple et élégante de votre construction.



Conception de l'entrée centrale



Les blocs d'eau pour CPU Pacific W8 / W9 disposent tous deux d'une entrée centrale avec une plaque à jet située au milieu du bloc d'eau pour CPU, de sorte que le liquide de refroidissement puisse entrer en contact avec la source de chaleur de manière égale et directe, ce qui entraîne une plus grande dissipation de la chaleur du CPU.



Micro-canaux optimisés



Les micro-canaux optimisés de 0,2 mm des blocs d'eau pour CPU Pacific W8/W9 sont conçus pour permettre au liquide de refroidissement d'être distribué dans une direction distincte, transférant la chaleur de la source de chaleur de manière efficace et permettant une dissipation de chaleur bien équilibrée.



Puissante graisse thermique liquide pour métaux incluse



En choisissant les blocs d'eau pour CPU Pacific W8/ W9, vous aurez un accès anticipé à notre toute première graisse thermique liquide pour métaux - TG-60. La TG-60 est conçue pour les CPU et GPU haute performance avec une conductivité thermique extrêmement élevée de 52 W/mK, offrant une efficacité de refroidissement inégalée qui peut booster encore plus votre système de refroidissement.



Attention : La graisse thermique liquide pour métaux TG-60 contient une substance corrosive ; veuillez ne pas la mettre en contact avec des matériaux en aluminium .



Pour améliorer encore les performances globales de refroidissement, le Pacific W8 et le W9 CPU Water Block sont également livrés avec le premier composé thermique en métal liquide de Thermaltake, TG-60. TG-60 a une conductivité thermique extrêmement élevée de 52 W/mK qui pourrait aider votre système de refroidissement encore plus, donc obtenez le W8/ W9 CPU Water Block et obtenez un accès précoce à notre composé thermique de métal liquide. Pour la compatibilité, les Pacific W8 et W9 CPU Water Blocks supportent la plupart des sockets universels Intel et AMD, y compris AM5 et les derniers sockets Intel LGA1700.



Pour tous les professionnels et les amateurs de jeux, si vous prévoyez de mettre à niveau votre bloc d'eau, vous ne vous tromperez pas avec le Pacific W8 CPU Water Block ou le Pacific W9 CPU Water Block.



Compatibilité universelle



- Les Pacific W8 / W9 CPU Water Blocks sont tous deux compatibles avec les derniers sockets Intel LGA 1700 et AMD AM5. Ils prennent également en charge les supports universels Intel et AMD pour une compatibilité supérieure, sauf pour les sockets sTR4, sTRX4. Par conséquent, les constructeurs de PC n'ont plus à se soucier d'avoir besoin de supports supplémentaires.



- Intel : LGA 2066/20113/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150,

- AMD : AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du Pacific W8 et du Pacific W9.



TECHPOWERUP