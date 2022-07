EK présente un support vertical pour GPU PCIe 4.0.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement liquide pour ordinateurs, présente un nouveau support vertical pour GPU. Il s'agit d'une version décalée de l'EK-Loop Vertical GPU Holder EVO - Gen4 Riser et est destiné aux boîtiers de PC avec des barres horizontales entre les emplacements d'extension PCIe. Il s'agit du mécanisme de fixation verticale de GPU le plus sûr et le plus rigide, car il se distingue par la façon dont il utilise deux points de fixation de carte mère ATX pour sécuriser davantage la carte graphique. Non seulement ce support unique met en œuvre des technologies de montage uniques, mais il utilise également des matériaux plus épais par rapport aux autres solutions concurrentes du marché. La liste des améliorations apportées au design original comprend également la possibilité de décalage, le câble riser PCIe 4.0, la conformité EK-Matrix7 et la compatibilité avec les plaques arrière actives EK-Quantum Vector.







L'affichage de votre carte graphique refroidie par eau ou d'un GPU équipé d'un refroidisseur à air massif standard est devenu de plus en plus populaire au fil des ans. L'un des moyens d'y parvenir est d'utiliser les supports spéciaux du marché des pièces de rechange qui permettent de monter le GPU verticalement si le boîtier n'est pas déjà équipé d'emplacements PCIe verticaux. Cependant, l'utilisateur est souvent confronté à des problèmes de fonctionnement de ces solutions, car elles n'offrent pas un support suffisant, ce qui permet au GPU de bouger, de s'affaisser et de rester de travers. Cela peut nuire considérablement à l'esthétique dudit PC, ce qui est un problème majeur puisque l'amélioration de l'apparence est le but principal de ce support. Les choses peuvent être encore plus difficiles avec le refroidissement liquide, surtout lorsqu'il s'agit d'installer des raccords et des tubes sur un GPU placé verticalement. Sans parler d'essayer d'expédier un PC avec un GPU monté verticalement.







Heureusement, EK a mis au point une approche unique pour éliminer tous ces problèmes qui peuvent être potentiellement fatals pour du matériel coûteux. Le support vertical EK-Loop pour GPU EVO - Gen4 Riser (décalé) permet de monter verticalement la carte graphique dans n'importe quel boîtier PC ATX. Le support vertical pour GPU est fabriqué en acier de 1,5 mm d'épaisseur, revêtu de noir, afin d'offrir une excellente rigidité structurelle. De plus, il utilise deux vis de carte mère pour obtenir deux points de contact et de stabilité supplémentaires, éliminant ainsi l'affaissement et le mouvement horizontal du GPU. Une mise à niveau du support vertical original pour GPU est l'option de décaler le support, offrant un espace supplémentaire pour le radiateur au fond du boîtier ou vous permettant de monter un GPU à 3 fentes. Ce support de montage vertical est compatible avec les backplates actifs EK.







Dans cette position relevée, le support de GPU peut supporter des GPU à 3 fentes car la partie de serrage du GPU du support est relevée au-dessus du support PCIe dans le châssis du PC. Vous devez tout de même vérifier et vous assurer qu'il n'y aura pas de chevauchement des ports E/S ou d'interférence du GPU avec le refroidisseur du CPU. Avant d'installer le support aux points de montage ATX, deux béquilles en plastique sont placées pour protéger la carte mère et permettre au support d'être installé sur des cartes mères avec des couvertures esthétiques complexes et compliquées.







La plupart des autres solutions qui fournissent un câble PCIe 3.0 posent des problèmes avec les cartes mères PCIe 4.0 couplées à des GPU gen4. Le support vertical pour GPU EVO d'EK-Loop, en revanche, fournit un câble riser gen4 entièrement certifié qui a été rigoureusement testé avec les GPU AMD de la série RX 6000 et les GPU NVIDIA de la série RTX 30. Bien qu'il s'agisse d'un véritable câble riser PCIe 4.0, il est également 100% compatible avec la norme PCIe 3.0.







Disponibilité et Prix



Le support vertical EK-Loop pour GPU EVO - Gen4 Riser (décalé) est fabriqué en Slovénie, en Europe, et est disponible dans la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Le prix est de : 135.90 euros.



TECHPOWERUP