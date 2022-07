TECHPOWERUP nous propose le test du'un nouvelle souris Gamers : La EVGA X12 Gaming Mouse.







Fondée en 1999, EVGA est une société de matériel informatique basée aux États-Unis. À l'instar des autres souris récentes d'EVGA, la X12 est dotée d'un grand nombre de caractéristiques. Tout d'abord, tout comme la X15 et la X17, la X12 est capable d'un véritable polling de 8000 Hz. Elle utilise le capteur PMW3389 de PixArt, complété par un capteur supplémentaire de distance de décollage, qui permet un réglage encore plus fin du LOD. En outre, la X12 n'est pas seulement ambidextre mais aussi symétrique, ce qui signifie qu'elle possède des boutons latéraux des deux côtés. Les boutons principaux sont dotés de commutateurs Omron capables de supporter 60 millions de clics. En outre, le X12 est compatible avec NVIDIA Reflex, ce qui permet de mesurer la latence des clics en temps réel sur un moniteur équipé de Reflex. Un éclairage RVB riche est également présent, et peut être configuré via EVGA Unleash. Malgré toutes ces caractéristiques, le X12 ne pèse pas plus de 74 g et est vendu au détail pour seulement 49.99 Dollars.







Voici la fiche technique :







