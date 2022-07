Alphacool annonce les blocs VGA ES GPX Copper Carbon.



Le nouveau refroidisseur d'eau ES GPX Copper/Carbon avec plaque arrière est spécialement conçu pour les solutions d'entreprise d'Alphacool. Désormais, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080/3090 et AMD Radeon RX 6800/6800XT/6900XT/6950XT (basées sur le design de référence respectif) peuvent être activement refroidies par eau dans le plus petit espace.







Afin de gagner de la place en largeur et en hauteur lors de l'installation, l'entrée et la sortie ont été déplacées à l'arrière du bloc de refroidissement. Le positionnement des connexions facilite le passage des tuyaux et permet ainsi d'intégrer facilement le refroidisseur de GPU dans le circuit d'eau, même dans les boîtiers de serveurs les plus étroits. Grâce à la conception compacte, un seul emplacement est nécessaire pour monter le refroidisseur dans le rack du serveur au lieu de 1,5 emplacements comme auparavant. Alphacool entre dans un nouveau territoire ici avec le choix des matériaux. La partie supérieure de la fontaine est en carbone, ce qui rend la fontaine d'eau nettement plus légère que les blocs de glace Alphacool dont la partie supérieure est en acétal ou en acrylique.











Le refroidisseur de GPU ES GPX Copper/Carbon impressionne également par ses performances ! Alphacool réussit à positionner le refroidisseur de la meilleure façon possible près des composants à refroidir. La réduction maximale de l'épaisseur du bloc de cuivre et l'optimisation du flux d'eau à l'intérieur du refroidisseur permettent que tous les composants importants comme le GPU, les convertisseurs de tension et la VRAM soient refroidis par l'eau beaucoup mieux et plus efficacement.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP