WESTERN DIGITAL nous propose u nouveau disque dur SSD NVMe : Le WD Blue SA510 1 To.



Donnez un nouveau souffle à votre PC pour que vous puissiez pousser votre travail plus loin et développer votre potentiel créatif. Conçu spécialement pour les professionnels, les créateurs de contenu et les éditeurs, le WD Blue SA510 SATA SSD comprend le logiciel de sauvegarde et de cyberprotection Acronis True Image for Western Digital3 ainsi qu'une version d'essai gratuite de trois mois de Dropbox Professional.















Améliorez votre créativité



Avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 560 Mo/s1 (modèles de 500 Go et 1 To), ce disque SSD SATA rapide offre une augmentation des performances qui suit vos charges de travail afin que vous puissiez rester créatif et plus productif.



Donnez un coup de jeune à votre PC



Pourquoi acheter un nouvel ordinateur de bureau coûteux ? Avec des capacités allant jusqu'à 1 To, une endurance élevée, une faible consommation d'énergie pour une plus grande autonomie entre les charges et des vibrations réduites par rapport aux disques durs, le WD Blue SA510 SATA SSD est le disque idéal pour une mise à niveau puissante de votre PC.



Aidez à protéger votre contenu



Clonez l'intégralité du disque dur de votre ordinateur sur votre disque WD Blue SA510 avec le logiciel Acronis True Image for Western Digital inclus.3 Ce logiciel simple et efficace permet également de fournir une protection basée sur l'IA contre les ransomwares et de vous défendre contre de nombreuses attaques.



Partager des fichiers en toute simplicité avec Dropbox



Dropbox facilite plus que jamais le stockage et la collaboration. Partagez votre contenu, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de documents, de présentations, etc., à partir d'un endroit unique et facile d'accès grâce à la version d'évaluation gratuite de trois mois de Dropbox Professional4 lorsque vous achetez un disque WD Blue SA510.



Créez avec plus de contrôle



Réduisez votre stress et maîtrisez vos projets grâce au tableau de bord SSD Western Digital téléchargeable qui vous aide à surveiller l'état de santé de votre disque, sa température, l'espace disponible, la version du microprogramme, etc.



Branchez-le sur votre PC actuel



Le disque SSD WD Blue SA510 SATA est disponible en format 2,5" et M.2 pour une compatibilité accrue, s'adaptant à de nombreux emplacements de PC, y compris ceux de nombreuses machines plus anciennes.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 03 août 2022. Le prix sera de : 169.96 euros.



WESTERN DIGITAL