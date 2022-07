ASRock publie une mise à jour du BIOS des cartes mères de la série 600 pour les prochains CPU d'Intel.



ASRock a annoncé des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères de la série Intel 600 afin de supporter les processeurs de bureau Intel qui seront bientôt disponibles. ASRock s'est entièrement consacré aux mises à jour/réglages EZ. En tant que première génération de cartes mères à socket LGA1700, la plupart des cartes mères ASRock Intel® série 600 sont équipées d'un bouton de flashback BIOS qui permet aux utilisateurs de mettre à jour le BIOS avec une clé USB facilement. De plus, ASRock a ajouté l'Auto Driver Installer (ADI) au BIOS le plus récent de toutes les cartes mères Intel® 600. ADI assure la capacité de la connexion Ethernet et fournit un moyen pratique d'installer tous les pilotes nécessaires sans aucune application gênante levée dans votre OS. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ne pas avoir le CD ROM pour le CD de support, et vous pouvez configurer le système en un clin d'œil.







La dernière mise à jour du BIOS sera disponible en téléchargement sur notre site web ou simplement mise à jour via ASRock APP Shop.



Z690 Chipset



Nom du modèle/Version du BIOS :



- ASRock Z690 AQUA OC/9.01,

- ASRock Z690 AQUA/9.01,

- ASRock Z690 Taichi/12.01,

- ASRock Z690 Taichi Razer Edition/12.01,

- ASRock Z690 PG Velocita/11.01,

- ASRock Z690 Extreme/8.01,

- ASRock Z690 Extreme WiFi 6E/8.01,

- ASRock Z690 Steel Legend/D5/7.01,

- ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5/7.01,

- ASRock Z690 Steel Legend/8.01,

- ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/8.01,

- ASRock Z690 PG Riptide/8.01,

- ASRock Z690 Pro RS/9.02,

- ASRock Z690 Phantom Gaming 4/10.01,

- ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5/8.01,

- ASRock Z690M PG Riptide/D5/6.01,

- ASRock Z690M Phantom Gaming 4/9.02,

- ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4/10.01,

- ASRock Z690M-ITX/ax/8.02.



H670 Chipset



Nom du modèle/Version du BIOS :



- ASRock H670 Steel Legend/9.02,

- ASRock H670 PG Riptide/9.02,

- ASRock H670M Pro RS/8.02,

- ASRock H670M-ITX/ax/8.02.



B660 Chipset



Nom du modèle/Version du BIOS :



- ASRock B660 Steel Legend/6.04,

- ASRock B660 Pro RS/10.03,

- ASRock B660M Steel Legend/7.03,

- ASRock B660M Pro RS/D5/3.04,

- ASRock B660M PG Riptide/2.03,

- ASRock B660M Pro RS/7.01,

- ASRock B660M Pro RS/AX/2.02,

- ASRock B660M Phantom Gaming 4/5.01,

- ASRock B660M-HDV/9.01,

- ASRock B660M-HDVP/D5/4.04,

- ASRock B660M-HDVP/D5 R2.0/3.04,

- ASRock B660M-ITX/ac/4.04,

- ASRock B660M-ITX/eDP/3.04.



H610 Chipset



Nom du modèle/Version du BIOS :



- ASRock H610M/ac/9.01,

- ASRock H610M-HDV/M.2/9.01,

- ASRock H610M-HDV/6.02,

- ASRock H610M-HVS/6.02,

- ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0/2.01,

- ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0/2.01,

- ASRock H610M-HDVP/D5/4.04,

- ASRock H610M-HDVP/D5 R2.0/4.04,

- ASRock H610M-ITX/ac/4.04,

- ASRock H610M-ITX/eDP/2.04.



Trouvez votre modèle de la série Intel® 600 et téléchargez le nouveau BIOS sur le site Web d'ASRock.



VORTEZ