INNO3D lance les cartes graphiques GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC et COMPACT.



INNO3D est heureux d'annoncer les nouvelles INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC et INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT. INNO3D a sorti différentes versions de la série GTX 16 telles que la GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1660 et GTX 1650 - la GTX 1630 TWIN X2 OC et COMPACT adoptent la même architecture Turing de NVIDIA, primée 'Best-in-Class'.







INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC







INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT







La INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC est overclockée en usine alors que la COMPACT ne mesure que 6.29 pouces/160mm et est prête à s'intégrer dans la plupart des systèmes. Le TWIN X2 OC est équipé d'un double ventilateur de 8 cm tandis que le COMPACT est équipé d'un seul ventilateur de 10 cm, repoussant ainsi les limites de ce que nos ingénieurs pouvaient intégrer tout en restant dans la hauteur standard de la carte.



La GeForce GTX 1630 est la mise à niveau idéale pour les joueurs d'entrée de gamme qui recherchent une option rapide, silencieuse et économe en énergie pour jouer à leurs jeux préférés. Les nouvelles avancées en matière d'ombrage améliorent les performances, la qualité de l'image et offrent de nouveaux niveaux de complexité géométrique, tandis qu'une nouvelle architecture de mémoire unifiée avec un cache deux fois plus important que son prédécesseur permet d'obtenir de meilleures performances sur les jeux modernes complexes.



Spécifications :



INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC



- Cœurs CUDA : 512,

- Horloge Boost (MHz) : 1800,

- Fréquence de base (MHz) : 1740,

- Horloge mémoire : 12Gbps,

- Configuration mémoire standard : 4 GO,

- Interface mémoire : GDDR6,

- Largeur de l'interface mémoire : 64 bits,

- Bande passante mémoire (Go/sec) : 96,

- Dimensions : L=196mm, H=113mm, L=2 slots,

- Connecteurs d'affichage : HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4.



INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT



- Cœurs CUDA : 512,

- Fréquence d'accélération (MHz) : 1800,

- Fréquence de base (MHz) : 1740,

- Horloge mémoire : 12Gbps,

- Configuration mémoire standard : 4 GO,

- Interface mémoire : GDDR6,

- Largeur de l'interface mémoire : 64 bits,

- Bande passante mémoire (Go/sec) : 96,

- Dimensions : L=160mm, H=113mm, L=2 slots,

- Connecteurs d'affichage : HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4.



Disponibilité



INNO3D travaille maintenant dur pour rendre les nouvelles INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC et INNO3D GeForce GTX 1630 COMPACT disponibles chez tous les revendeurs premium de la région.



