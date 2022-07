NZXT H510i Rivals ajouté à la famille des boîtiers NZXT CRFT en édition limitée.



NZXT ajoute sa dernière addition à la famille NZXT CRFT de boîtiers en édition limitée - le NZXT H510i Rivals. Le NZXT H510i Rivals est un autre châssis d'édition limitée sous licence inspiré par l'anime à succès My Hero Academia, tout comme le châssis d'édition limitée NZXT H510i All Might précédemment publié.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le point de vue de NZXT sur les rivaux du NZXT H510i











Affiner notre CRFT



Chez NZXT, nous sommes des fans inconditionnels des communautés passionnées. Nous avons une équipe dévouée de joueurs et d'amateurs d'anime désireux de profiter d'une gamme variée de supports, de styles de jeu et de genres. Nous sommes enchantés par le monde comique, captivant et plein d'action de My Hero Academia. Dans ce monde, les personnages découvrent leur super pouvoir, ou Quirk, au cours d'un voyage pour explorer leur destin. Remarque : les quirks sont un peu différents des superpouvoirs habituels. Bien sûr, il y a le vol, l'invisibilité, la super force, mais d'autres sont plus obscurs : Extend-O-Hair, Foldabody, ou Meatball. Cette vision unique du parcours d'un super-héros était un choix passionnant pour l'inspiration.



Chaque produit CRFT est le fruit d'un amour mutuel partagé par notre communauté, notre équipe et nos partenaires. La conception des produits CRFT s'inspire de séries et de jeux imaginatifs qui ont conquis le cœur de leurs fans, avec des détails prévus pour les occasionnels comme pour les super fans.



La mallette



Le premier étui CRFT inspiré de My Hero Academia, le H510i All Might, a été très bien accueilli, il était donc logique de se plonger encore plus profondément dans le lore - et nous en avons adoré chaque minute ! Le H510i Rivials explore visuellement le duo de compétition, Deku et Bakugo, et est rempli d'illustrations uniques qui célèbrent leur histoire.



Tous les panneaux sont un design H510i personnalisé, basé sur la relation complexe entre Deku et Bakugo. L'étui est orné d'un palet PLUS ULTRA personnalisé et d'une puissante breloque Rivals. La breloque a deux faces et présente le masque de Deku d'un côté et le bracelet de grenadier de Bakugo de l'autre. Ce projet est une lettre d'amour à My Hero Academia et à deux de ses personnages les plus fascinants.



Disponibilité et Prix



Le nouveau NZXT H510i Rivals Limited Edition Compact Mid-Tower est maintenant disponible sur NZXT.com au prix de 249.99 Dollars.



