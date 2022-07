MSI nous propose un nouveau PC portable pour les Gamers : Le Titan GT77 12UHS-041FR.



Combinant un design travaillé, des technologies innovantes et des performances extrêmes, l'ordinateur portable Titan GT77 représente la quintessence du gaming. Avec un processeur pouvant aller jusqu'au dernier Intel® Core i9-12900HX de 12ème génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 30, il vous fera vivre une expérience incroyablement rapide et réaliste. Sa barre de rétroéclairage LED Mystic LED personnalisable vous assurera de son côté de ne jamais passer inaperçu, où que vous soyez. Avec le GT77, la série Titan GT a son nouveau roi.















Les performances d'un ordinateur de bureau

Processeur jusqu'au modèle Intel Core i9-12900HX



Fort d'un processeur Intel Core i9-12900HX armé de 8 cœurs Performances et 8 cœurs Efficience (P-Cores et E-Cores), le Titan GT77 délivre des performances impressionnantes qui répondront à votre travail multitâche intense et à vos jeux exigeants.



DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À L'IA



La technologie NVIDIA DLSS donne un coup d'accélérateur à vos jeux sans en compromettre la qualité d'images. Avec, vous pouvez pousser les réglages et la résolution pour une expérience visuelle optimisée !



UNE EXPÉRIENCE PLUS IMMERSIVE



Le ray tracing permet de simuler le comportement physique de la lumière afin d'offrir les images les plus réalistes et immersives possible pour le gaming et la création de contenu. Les cartes graphiques GeForce RTX 30 dispose de cœurs RT de 2nde génération pour des performances de ray tracing optimales.



PUISSANCE ET PERFORMANCES



La technologie Max-Q permet de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde. Elle utilise l'IA pour rendre les ordinateurs portables gaming plus performants que jamais.



TECHNOLOGIE MSI OVERBOOST

LIBÉREZ TOUTE LA PUISSANCE



* Technologie MSI Overboost : combine pleine charge du CPU et du GPU, puissance graphique maximale de 175 watts pour le GPU GeForce RTX™ 3080 Ti et 75 watts pour le processeur Intel Core i9-12900HX / i7-12800HX de 12ème génération. Avec mode Performances extrêmes du logiciel MSI Center et alimentation AC.



Plus d'espace de stockage et plus de mémoire



Le Titan GT77 est équipé de quatre slots d'extension mémoire capables d'accueillir des modules DDR5. Grâce à eux, vous pouvez augmenter la capacité de mémoire jusqu'à 128 Go et profiter d'un taux de transfert théorique maximum pouvant atteindre 6,4 Gb/s. Côté stockage, vous pouvez installer quatre SSD M.2 (un PCIe Gen5 et trois PCIe Gen4) afin de créer un espace de stockage massif et ultrarapide allant jusqu'à 8 To. Ces caractéristiques sont intégrées à un châssis mesurant moins de 2,5 cm de hauteur, ce qui améliore considérable la mobilité de ce monstre de puissance.



Ressentez chaque frappe



Pour vous offrir une expérience de frappe unique, le Titan GT77 est équipé d'un clavier à switchs mécaniques Cherry MX Ultra Low Profile spécialement pensés pour les ordinateurs portables aux dimensions ultrafines. Ces touches proposent une structure en deux parties et un système de contact à barres d'or croisées qui assurent une frappe tactile et audible, et bien entendu extrêmement précise, pour accompagner toutes vos partie dans les meilleures conditions.



Un refroidissement titanesque



Préparez-vous à expérimenter ce qui se fait de mieux en termes de refroidissement sur ordinateur portable. Le système Cooler Boost Titan maintient la température du CPU et du GPU du Titan GT77 à bon niveau et leur permet de délivrer tout leur potentiel. Vous pourrez vous lancer dans vos jeux les plus exigeants ou vos applications les plus gourmandes sans craindre la surchauffe.



Un réalisme extrême des images



Envie d'en prendre plein les yeux ? Le Titan GT77 offre un rafraîchissement ultrarapide pour des visuels d'une fluidité impressionnante. L'écran True Color est en effet pensé pour délivrer des images d'un réalisme ultime et garantir une expérience de jeu immersive.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 18 juillet 2022. Le prix sera de : 6 599.95 euros.



MSI