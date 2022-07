LIAN LI 2022 Digital Expo 2.0 dévoile de nouveaux prototypes et des mises à jour passionnantes.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis en aluminium et d'accessoires pour PC, présente la première de LIAN LI 2022 DIGITAL EXPO 2.0 à 9 heures EST sur YouTube (ici). La série de vidéos en deux parties révèle les nouveaux prototypes de 3 boîtiers, 4 ventilateurs et un refroidisseur de liquide tout-en-un. Les nouveaux boîtiers comprennent le LANCOOL 216, le DAN Cases A3 m-ATX et le très attendu O11D EVO XL. LIAN LI présente également la nouvelle génération d'UNI FANs avec les SL120 V2, SL140 V2, AL120 V2, et AL140, y compris une mise à jour de l'UNI FAN P28. Et le salon se termine avec un nouveau refroidisseur de liquide All-In-One 100% LIAN LI.



Le LANCOOL 216 est un mid-tower avec un excellent refroidissement et est configurable pour un refroidissement par air ou liquide All-In-One. Le bouclier E/S rotatif permet le mode de refroidissement par air ou par carte mère supérieure, où la carte mère peut être installée plus haut pour laisser plus de place aux GPU verticaux et aux refroidisseurs tour de CPU plus grands. En faisant pivoter le bouclier E/S de 180 degrés, il permet à la carte mère inférieure ou au mode de refroidissement liquide tout-en-un de prendre en charge des radiateurs plus épais et des longueurs allant jusqu'à 360 mm. Pour maximiser l'entrée et la sortie d'air, un support de ventilateur arrière externe de 120 mm peut être installé sous les ports d'E/S du GPU, et une plaque de couverture peut être ajoutée sur le dessus pour sceller les ouvertures inutiles afin de réduire les pertes d'air, perte de pression.







DAN Cases A3 m-ATX







Ce prototype est la dernière collaboration entre DAN Cases et LIAN LI. Avec un peu moins de 20 litres et le support d'un radiateur jusqu'à 360, le boîtier est doté d'un cadre réversible permettant de choisir une orientation à gauche ou à droite. Selon votre configuration, le A3 m-ATX est capable de supporter des PSU SFX et ATX, des GPU à 4 slots d'une longueur maximale de 380 mm (horizontalement ou verticalement), un radiateur de refroidissement liquide All-In-One de 360 ou une tour de refroidissement CPU de 158 mm de haut, et deux SSD de 2,5". Le A3 m-ATX présente un design extérieur tout en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur sur un cadre en acier de 1,2 mm d'épaisseur et le fond présente un magnifique sous-verre ARGB. Un panneau latéral en verre trempé est disponible en option pour remplacer les panneaux latéraux grillagés.



O11D EVO XL







L'O11D EVO XL est mis à jour avec les caractéristiques de l'O11D EVO, telles que la conception réversible, les multiples points de montage des modules E/S et le support vertical des GPU. L'O11D EVO XL possède un panneau arrière modulaire avec un plateau de carte mère amovible qui combine le blindage E/S et le slot d'extension. Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les supports de la carte mère lorsque celle-ci est déplacée vers le haut ou vers le bas. Ce plateau de carte mère peut être réglé sur 3 positions différentes, offrant une meilleure flexibilité pour les configurations de refroidissement par eau personnalisées tout en maintenant le support E-ATX. Avec cet espace supplémentaire, le O11D EVO XL offre la possibilité de configurations extrêmes de refroidissement et de matériel avec le support de jusqu'à 3 radiateurs de 420 mm. La barre de cadre avant gauche peut être retirée pour une vue dégagée du système.



NOUVEAU UNI FAN SL120/140 V2, AL120 V2, et AL140







Les nouveaux ventilateurs UNI FAN SL et AL seront disponibles en 120 mm et 140 mm. Avec un cadre plus épais de 28 mm, les SL120 V2 et AL120 V2 offrent de meilleures performances thermiques avec une augmentation du flux d'air, de la pression statique, et même un niveau de bruit plus faible à des vitesses similaires ou supérieures à celles de la version originale. L'éclairage UNI FAN SL120/140 V2 a été mis à jour pour offrir une finition plus lisse le long des bords et du diffuseur, et un espace plus petit entre les diffuseurs lorsqu'ils sont emboîtés (de 2,8 mm à 1,5 mm). Les UNI FAN AL120 V2 et AL140 conservent le même look AL à l'avant et à l'arrière avec leurs quatre arcs fins autour du bord du ventilateur, mais présentent désormais de fines lignes RVB à chaque coin du côté du ventilateur, le long de la bande d'aluminium.



UNI FAN P28 SILENT & PERFORMANCE EDITIONS







L'UNI FAN P28 a été mis à jour avec deux modèles : L'édition Silent, et l'édition Performance. Le P28 Silent est un ventilateur PWM 120 mm avec des vitesses allant jusqu'à 1900 RPM et des niveaux de bruit de 27,5 dBA, une pression d'air de 3,04 mm H2O et un débit d'air de 59,97 CFM. Le UNI FAN P28 Silent est un ventilateur système idéal. Le P28 Performance est un ventilateur PWM 120 mm avec des vitesses allant jusqu'à 2300 RPM, un maximum de 33 dBA, 3,86 mm H2O, et 71,27 CFM. Avec des vitesses et une pression statique plus élevées, le P28 Performance est optimisé pour les radiateurs.



NOUVEAU refroidisseur de liquide tout-en-un







Le prototype de refroidisseur de liquide All-In-One présente un design 100% LIAN LI, construit à partir de zéro. Le nouveau refroidisseur de liquide All-In-One 360 est équipé d'un radiateur de 32 mm d'épaisseur x 130 mm de largeur, et est associé à des ventilateurs de 28 mm d'épaisseur optimisés pour les performances, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances thermiques. La conception unique du bloc de pompe offre un grand niveau de personnalisation grâce aux multiples accessoires inclus qui permettent à l'utilisateur de changer complètement le style d'éclairage de son bloc de pompe, d'une simple lueur RGB diffuse à des plaques de couverture plus conservatrices, ou à différents niveaux de miroirs infinis et de motifs infinis en pointillés.



TECHPOWERUP