Transcend annonce le SSD portable ESD380C USB 3.2.



Transcend, une marque leader de produits multimédia et de stockage numérique, a récemment annoncé un nouveau SSD portable à haute vitesse, l'ESD380C, doté d'une interface USB 3.2 Gen 2x2, d'une vitesse de performance de 2 000 Mo/s et d'un espace de stockage pouvant atteindre 2 To, le tout dans un design compact et antichoc. Ce SSD portable remarquablement rapide, durable et sécurisé fait passer les performances des professionnels de la création et des joueurs à un niveau supérieur.







L'ESD380C dispose d'une interface USB 3.2 Gen 2x2 et d'un port Type-C, ce qui porte la vitesse à 2 000 Mo/s. Les hautes performances et la faible latence sont capables de sauvegarder des vidéos 4K, des images haute résolution et des fichiers multimédia volumineux. L'ESD380C est logé dans un boîtier en aluminium, dont la durabilité protège les données stockées sur le disque et améliore la dissipation de la chaleur. Le mécanisme Dynamic Thermal Throttling permet d'obtenir des performances plus stables, même en cas d'opérations exigeantes.







Le SSD portable ESD380C de Transcend répond aux normes de test de chute de l'armée américaine. Son design léger, de la taille d'une paume, se glisse parfaitement dans la poche. Le disque est recouvert d'un boîtier en caoutchouc de silicone pour le rendre plus robuste et absorber les chocs. En outre, l'ESD380C est livré avec un câble USB Type-C et un câble Type-C vers Type-A, ce qui le rend suffisamment polyvalent pour prendre en charge les PC, Mac, tablettes, appareils photo et même les nouvelles consoles de jeu !



Transcend propose un logiciel de gestion de données exclusif et gratuit, Transcend Elite, offrant diverses fonctions, qui incluent la sauvegarde, la restauration, le cryptage, le décryptage, la sauvegarde dans le cloud, etc. Il est compatible avec Windows, macOS et Android. Vos fichiers sont ainsi mieux organisés, sécurisés et mis à jour ! Le SSD portable ESD380C de Transcend est couvert par une garantie limitée de cinq ans.



