EVGA présente l'adaptateur secteur PowerLink 41s pour EVGA RTX 3090 Ti FTW3.



L'EVGA PowerLink 41s se connecte de manière transparente à votre EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 tout en offrant une stabilité maximale, un flux d'air amélioré dans le boîtier, et s'allume avec une LED ARGB entièrement personnalisable. Conçu exclusivement pour la série EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 avec le nouveau connecteur d'alimentation à 16 broches, le EVGA PowerLink 41s apporte une meilleure gestion des câbles à une toute nouvelle génération.



















Dites adieu aux câbles et connecteurs désordonnés. Votre EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 mérite une meilleure gestion des câbles et un meilleur flux d'air dans le boîtier pour accompagner votre système parfaitement adapté avec le EVGA PowerLink 41s. De multiples condensateurs à l'état solide filtrent la source d'alimentation avant qu'elle n'atteigne la carte graphique, améliorant la stabilité et réduisant les ondulations et le bruit. Connectez l'EVGA PowerLink au connecteur ARGB de votre EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3, puis contrôlez l'éclairage et les effets ARGB via EVGA Precision X1 pour synchroniser votre style.



