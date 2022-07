Razer acquiert Interhaptics pour développer son écosystème haptique.



Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui l’acquisition de l’intégralité des parts de Go Touch VR SAS, également connue sous le nom d’Interhaptics, la principale plateforme de développement haptique pour les studios de jeux. Fondée en 2017, la mission d’Interhaptics est de fournir des solutions haptiques cohérentes, réalistes et immersives pour les développeurs PC, consoles, mobiles et XR. Elle s’efforce de fournir aux développeurs les outils essentiels afin de garantir une qualité, un développement plus rapide et un déploiement multiplateforme.







Razer est toujours à la pointe de la technologie, incorporant les dernières innovations disponibles dans ses produits, offrant aux joueurs une expérience de jeu la plus immersive possible. En commençant par le Razer Nari Ultimate en 2018, la marque a présenté au monde sa technologie propriétaire HyperSense, démontrant comment l’haptique haute-fidélité peut offrir une expérience encore plus immersive dans les jeux, la musique et bien plus encore. C’est aussi le cas, plus récemment, avec le Razer Kraken V3 HyperSense et le Razer Kraken V3 Pro HyperSense. Avec l’acquisition d’Interhaptics, Razer est désormais paré pour étendre la technologie HyperSense à de nouveaux produits, ainsi qu’à construire l’écosystème haptique en partenariat avec les studios de jeux sur de multiples plateformes.



« L’haptique a une immense valeur aux yeux des joueurs, » a déclaré Éric Vezzoli, Interhaptics CEO. « Rejoindre Razer et saisir cette opportunité a été une évidence pour nous, car l’entreprise s’engage à offrir l’expérience de jeu la plus attractive possible. Nous sommes impatients de joindre nos efforts à la Razer Family ».



« Chez Razer, nous savons combien il est important de créer les meilleurs produits de leur catégorie, pour une expérience de jeu unique et personnalisée, car nous sommes nous-mêmes des joueurs, » a déclaré Alvin Cheung, Senior Vice President of Razer’s hardware business unit. « Interhaptics apporte une expertise de pointe dans le domaine de l’haptique et sa plateforme de développement sera mise à profit pour étendre l’écosystème HyperSense. »



A la suite de l’acquisition par Razer, Éric Vezzoli, fondateur et CEO d’Interhaptics, rejoindra Razer en tant que directeur associé de l’haptique. Interhaptics restera une entité indépendante, qui sera tout de même étroitement intégrée à l'écosystème Razer.



Pour plus d'informations sur Razer, veuillez consulter le site : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur Interhaptics, veuillez consulter le site : Cliquez ICI.



RAZER