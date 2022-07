CORSAIR sort ses nouveaux fauteuils gaming TC200.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des périphériques gaming pour PC et des composants hautes performances, a sorti aujourd’hui les nouveaux fauteuils gaming CORSAIR TC200 Fabric et CORSAIR TC200 Leatherette, deux modèles audacieux qui viennent compléter la gamme grandissante d’équipements CORSAIR. Chaque fauteuil, dont le design est inspiré des sports automobiles, comporte une large assise et une plage de hauteur étendue, ce qui permet de régler la hauteur, la largeur et le niveau de relaxation pendant le jeu. Se déclinant en noir ou en blanc, le CORSAIR TC200 sera le fauteuil le plus confortable de la maison.







Les fauteuils TC200 Fabric et TC200 Leatherette offrent un soutien et un confort durables pour jouer, travailler ou même se relaxer. Le TC200 Fabric est revêtu d’un extérieur en tissu confortable pour une surface douce et plus respirante, tandis que le TC200 Leatherette affiche un extérieur luxueux tout en cuir synthétique pour une esthétique épurée et élégante. Les deux fauteuils comportent des zones perforées qui minimisent la rétention de chaleur, afin que vous restiez frais même lorsque la partie s’échauffe. Le support lombaire en mousse intégré et le coussin repose-nuque détachable à mousse à mémoire de forme aident à garder une posture saine afin de profiter de plusieurs heures de gameplay sans exercer aucune tension sur les muscles.







Le TC200 Fabric et le TC200 Leatherette sont composés d’éléments premium, ce qui en fait des fauteuils de choix pour presque n’importe quel joueur. Le puissant vérin pneumatique de catégorie 4 en acier permet d’abaisser ou d’élever le fauteuil sur une vaste plage de 120 mm, tandis que les accoudoirs 4D hautement ajustables peuvent être déplacés vers le haut, le bas, la gauche et la droite, vers l’avant et vers l’arrière ou encore en angle (vers l’intérieur et l’extérieur) afin de vous aider à trouver la position d’assise idéale. Quand l’heure est venue de se détendre, profitez du dossier entièrement inclinable à 90-180°, soutenu par un support de roulettes en acier laqué robuste et des roulettes pivotantes doubles premium de 75 mm qui roulent facilement sur la plupart des surfaces.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le CORSAIR TC200 Fabric et le TC200 Leatherette sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR TC200 Fabric et le TC200 Leatherette sont vendus avec une garantie de deux ans et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts du TC200 Fabric et du TC200 Leatherette, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Le prix du siège est de : 389.90 euros.



Pour en savoir plus sur le fauteuil gaming CORSAIR TC200 Fabric, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur le fauteuil gaming CORSAIR TC200 Leatherette, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



