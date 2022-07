Synology annonce le DiskStation DS1522+ NAS 5 baies.



Synology annonce aujourd'hui le nouveau Synology DiskStation DS1522+ à 5 baies, la dernière solution compacte de sa gamme Plus de périphériques de stockage tout-en-un. Il aide les utilisateurs de toutes tailles à protéger les données, l'infrastructure informatique et les actifs physiques de manière professionnelle et sécurisée, tout en prenant en charge une multitude d'applications professionnelles, d'administration informatique et de productivité.







"Le DS1522+ est une solution polyvalente adaptée à un large éventail de besoins d'utilisation et d'environnements", a déclaré Peggy Weng, chef de produit chez Synology Inc. "La nouvelle option de mise à niveau 10GbE plus l'évolutivité pour 10 disques supplémentaires font du DS1522+ un produit rentable et une solution qui peut facilement évoluer avec n'importe quelle équipe."











Solution compacte, possibilités illimitées



Le DS1522+ s'intègre parfaitement en tant que solution de stockage primaire pour les petites installations ou en tant que nœud périphérique pour les déploiements multi-sites. Alimenté par DiskStation Manager (DSM) 7.1, il offre de solides capacités de gestion des données, ainsi que des fonctions complètes de partage de fichiers, de collaboration et de vidéosurveillance.



Évolutive jusqu'à 15 baies de disques avec deux unités d'extension DX517, une DS1522+ entièrement étendue peut héberger de manière fiable d'énormes quantités de données tout en occupant un espace minimal sur le bureau ou dans les étagères. Un nouvel emplacement de mise à niveau du réseau permet des mises à niveau 10GbE à tout moment, tandis que deux emplacements M.2 2280 NVMe intégrés peuvent être utilisés pour accélérer considérablement les performances de stockage.



Au-delà du stockage de fichiers



Les systèmes de stockage Synology peuvent facilement être configurés pour devenir un cloud privé multiplateforme tout en donnant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données. Synology Drive permet une gestion et une synchronisation intuitives des fichiers entre des plateformes comme Windows, macOS, Android et iOS, garantissant ainsi que les données des utilisateurs sont accessibles où qu'ils soient.



Synology Photos permet aux photographes amateurs qui cherchent à gérer leur collection croissante de tirer et de sauvegarder rapidement les médias de leurs téléphones, de trier et d'organiser les photos, et de les rendre facilement partageables avec un contrôle robuste des autorisations.



Maintenir les entreprises en activité



Il est plus que jamais nécessaire de sécuriser et de sauvegarder les terminaux, les courriers électroniques et les données critiques de l'entreprise, compte tenu des menaces constantes et émergentes en matière de cybersécurité. Le DS1522+, une fois configuré, effectuera automatiquement la sauvegarde des données, les instantanés et l'automatisation de la réplication afin de garantir que les fichiers et les LUN stockés sur le DS1522+ peuvent être sauvegardés sur d'autres périphériques, y compris les services de cloud computing.



La suite Active Backup de Synology permet à l'infrastructure informatique, comme les systèmes Windows, les VM Hyper-V/VMware et les comptes Microsoft 365/Google Workspace, d'être sauvegardée en toute sécurité sur le DS1522+ et facilement restaurée en cas de besoin.



Serveur de surveillance et d'applications compact



Le DS1522+ fonctionne également comme un système de gestion vidéo à part entière qui assure la propriété complète des données locales. Surveillance Station de Synology est un puissant VMS conçu pour les entreprises et est déjà mis en œuvre et protège plus de 500.000 sites. La prise en charge flexible de l'ONVIF et plus de 8 300 caméras IP validées rendent le déploiement simple et facilement adapté aux besoins de chaque site.



Surveillance Station permet de configurer et de gérer facilement jusqu'à 40 caméras sur le DS1522+ grâce à une interface moderne et personnalisable. Pour les environnements plus vastes ou à bâtiments multiples, ajoutez des plans d'étage et superposez des cartes Google Maps ou OpenStreetMap pour une connaissance maximale de la situation. Conservez les images importantes et augmentez la résilience grâce à la prise en charge de serveurs d'enregistrement de secours, à la gestion de plusieurs appareils (système de gestion centralisée) et même à la prise en charge de l'enregistrement double simultané et crypté de bout en bout vers C2 Surveillance.



Disponibilité et Prix



Le Synology DS1522+ est disponible dès aujourd'hui auprès des partenaires et revendeurs Synology au prix de 699.99 Dollars.



TECHPOWERUP