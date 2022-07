Durant les soldes d'été sur Steam, les joueurs PC vont profiter de remises massives afin de plonger dans de nouvelles expériences avec des centaines de jeux passionnants, des blockbusters aux joyaux cachés des éditeurs indépendants.

Pour jouer à tous ces grands titres, les joueurs ont besoin d'un matériel et de fonctionnalités exceptionnels. Alors que les prix des GPU continuent de revenir à la normale, c'est le moment idéal pour mettre à niveau sa plateforme de jeu afin de profiter des technologies de nouvelle génération, des visuels époustouflants et des performances incroyables des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series.

Avec les dernières cartes graphiques Radeon, les joueurs peuvent profiter de performances et de fonctionnalités améliorant l'expérience de jeu, comme Radeon Super Resolution et AMD Radeon Anti-Lag, pour enrichir les visuels et la réactivité, et AMD Smart Access Memory pour augmenter les FPS sur les systèmes avec des cartes graphiques Radeon et des processeurs Ryzen. Mieux encore, les joueurs peuvent tirer parti de certaines des technologies de jeu d'AMD dans des titres à prix réduits lors des soldes sur Steam, notamment :



* AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, la technologie de suréchantillonnage de pointe d'AMD qui permet de booster les FPS et la fidélité visuelle dans DEATHLOOP, God of War, et bientôt dans Hitman 3.

* AMD FidelityFX Super Resolution 1.0, la technologie originale de suréchantillonnage d'AMD et la technologie de jeu la plus rapidement adoptée dans l'histoire d'AMD. Elle améliore les FPS et affine les images dans un nombre croissant de titres, notamment Resident Evil Village, https://store.steampowered.com/app/1222370/Necromunda_Hired_Gun/, et Horizon Zero Dawn.

* De plus, AMD vient de publier AMD Software : Adrenalin Edition 22.6.1, qui offre la prise en charge au lancement du jeu et des optimisations pour F1 2022, l'un des titres qui devrait ajouter la prise en charge d'AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 dans une prochaine mise à jour.

Pour couronner le tout, les joueurs peuvent étoffer leur bibliothèque de jeux avec les bundles Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game Fully Loaded. Ces nouvelles offres offrent des copies gratuites d'un maximum de trois jeux pour l'achat de cartes graphiques de bureau AMD Radeon RX 6000 éligibles et d'ordinateurs de bureau et portables équipés de cartes graphiques Radeon RX 6000 Series éligibles auprès des détaillants participants.

Pour connaître les conditions générales des offres groupées Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game Fully Loaded, rendez-vous sur https://www.amdrewards.com/terms. Vous trouverez les détails complets du pilote AMD Software : Adrenalin Edition 22.6.1, ICI.