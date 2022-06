AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.6.1. WHQL.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version du logiciel AMD Adrenalin. La version 22.6.1 WHQL ajoute la prise en charge de Windows 11 22H2. Elle ajoute également une optimisation pour F1 2022. Parmi les problèmes corrigés, citons une baisse de performance constatée en jouant à " Fortnite " avec un rendu multithread et l'API DirectX 11 ; un problème de bégaiement constaté dans " Overwatch " avec des cartes telles que la RX 6700 XT ; une utilisation du CPU plus élevée que prévu avec Instant Replay ; et des options de réglage du ventilateur manquantes sur des cartes graphiques telles que la RX 590. Téléchargez les pilotes à partir du lien ci-dessous.







Points forts



- Support pour F1 2022.

- Prise en charge de Windows 11 22H2.



Problèmes corrigés



- Une baisse des performances peut être constatée en jouant à Fortnite avec un rendu multithread et l'API DirectX 11 sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6900 XT.

- Des bégaiements peuvent être constatés en jouant à Overwatch avec certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6700 XT.

- L'utilisation du processeur est plus élevée que prévu lorsque l'option Instant Replay est activée sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6900 XT.

- L'option Fan Tuning peut être manquante sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX590.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



