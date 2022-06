MSI lance la carte mère PRO H610M 12VO.



Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé à la norme Intel 12VO pour les cartes mères, eh bien, elle n'est pas morte, mais il semble que les fabricants de cartes mères ont choisi de l'ignorer en grande partie. Cependant, MSI vient de lancer une nouvelle carte mère 12VO, la PRO H610M 12VO, qui est comme le nom du modèle l'indique, une carte mère mATX basée sur le H610. MSI destine la PRO H610M 12VO aux ordinateurs professionnels et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une fois que l'on regarde de plus près les spécifications. Il s'agit d'une carte minimale dans tous les aspects possibles, avec le chipset couvert par le plus petit des dissipateurs et les VRMs n'en ayant aucun.















La carte dispose de seulement deux emplacements mémoire DDR5, d'un emplacement PCIe 3.0 x4 M.2 pour un disque NVMe, d'un seul emplacement PCIe 4.0 x16 et d'un emplacement PCIe 3.0 x1, ainsi que d'un second emplacement M.2 pour un module Wi-Fi CNVi ou PCIe en option. Il y a également quatre ports SATA, un port Gigabit Ethernet basé sur Intel, deux ports USB 3.0 à l'arrière, quatre ports USB 2.0, un port PS/2 et trois prises audio via une puce audio Realtek ALC897 vieillissante.



De manière assez inhabituelle pour une carte économique, MSI a choisi un port DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1, bien que les deux soient limités à une sortie 4K 60p et qu'il y ait également un port VGA, juste au cas où. MSI ne semble fournir qu'un seul adaptateur d'alimentation pour les disques SATA, qui semble être limité à deux connecteurs d'alimentation SATA, bien qu'il y ait un deuxième connecteur sur la carte, pour un deuxième câble d'alimentation SATA. Dans l'ensemble, ce n'est pas un produit particulièrement impressionnant, mais il permet au moins à la plateforme 12VO d'Intel de survivre un jour de plus.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP