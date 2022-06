Philips annonce le moniteur 34E1C5600HE.



Un nouveau modèle vient s'ajouter à la vaste gamme de moniteurs Philips, un modèle qui répond à de nouvelles normes en matière d'appels vidéo : le Philips 34E1C5600HE de 34 pouces (86,36 cm). Ce modèle de moniteurs Philips est conçu pour répondre aux besoins et aux défis spécifiques liés à un style de travail hybride, permettant aux utilisateurs d'être aussi productifs à domicile qu'au bureau. Riche en fonctionnalités et en possibilités, le Philips 34E1C5600HE offre tout ce que l'environnement de travail à distance exige et plus encore, le tout dans un boîtier élégant et attrayant.











"Le moniteur Philips 34E1C5600HE est la solution idéale pour le "travail à domicile". Il contient tout ce dont les employés d'aujourd'hui ont besoin pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle réalité de travail, que ce soit en termes de qualité d'image, de collaboration, de sécurité, de connectivité ou de confort. " - déclare Carlos Sanchez, chef de produit senior pour l'Europe chez MMD Monitors & Displays.











Un guichet unique pour la productivité du travail à distance



Le Philips 34E1C5600HE présente des caractéristiques adaptées à toutes les professions, qu'il s'agisse de domaines orientés vers le graphisme comme la photographie et la CAO-FAO ou vers les chiffres comme la comptabilité et la finance. Avec sa dalle hautes performances de 34 pouces (86,36 cm), sa résolution CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 et sa technologie Ultra Wide-Color, ce moniteur offre une expérience visuelle exceptionnellement vivante et satisfaisante. Les grands angles de visualisation de 178°/178° combinés à un format 21:9 généreux se traduisent par une plus grande productivité avec beaucoup d'espace pour les comparaisons côte à côte, les feuilles de calcul volumineuses et une collaboration confortable avec les collègues.



Au-delà de ses performances visuelles exceptionnelles, le Philips 34E1C5600HE offre aux professionnels travaillant à domicile des fonctions pratiques et intelligentes pour les aider à se concentrer et à être plus productifs. Par exemple, la vidéoconférence est désormais un pilier du télétravail et ce moniteur offre la qualité, la fiabilité et la sécurité que les utilisateurs recherchent. Une webcam 5MP intégrée, certifiée pour Windows HelloTM, fournit des images de haute qualité tandis qu'un microphone anti-bruit et des haut-parleurs intégrés de 5 watts assurent des communications claires et une interaction optimale. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, le commutateur physique de la caméra garantit la confidentialité de l'utilisateur lorsqu'elle n'est pas utilisée.



La flexibilité de la connectivité est une nécessité absolue sur le lieu de travail d'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est pourquoi le Philips 34E1C5600HE comprend une série de fonctions pratiques pour les personnes multitâches. Par exemple, la technologie MultiView permet aux utilisateurs de travailler avec plusieurs appareils simultanément, tandis qu'un connecteur USB-C avec alimentation électrique fournit une solution facile, à câble unique, pour le transfert de données à haut débit et la recharge électrique qui permet de gagner du temps en même temps.



En plus de toutes ces caractéristiques, les utilisateurs du Philips 34E1C5600HE peuvent être assurés que leur confort physique est également pris en charge, grâce au mode LowBlue et à la technologie FlickerFree, combinés à un réglage de la hauteur et de l'inclinaison du pied facilitant la posture.



Disponibilité et Prix



Le Philips 34E1C5600HE sera disponible à l'achat à partir de juillet 2022 au prix de 557.90 euros.



