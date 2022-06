Thermaltake annonce la disponibilité du Toughpower PF1 1050W/1200W TT Premium Edition.



Thermaltake, la première marque premium de PC DIY pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour enthousiastes, annonce que le Toughpower PF1 1050 W/1200 W-TT Premium Edition est désormais disponible à la vente via le réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés TT Premium et Thermaltake.







Les Toughpower PF1 1050 W/1200 W sont les modèles de puissance supérieure de la série Toughpower PF1 appréciée par les clients. Ils offrent une efficacité certifiée 80 PLUS Platinum et améliorent les performances de refroidissement en intégrant un ventilateur haute pression statique de 120 mm qui peut fonctionner à une vitesse maximale de 2500 tr/min. Le roulement hydraulique de deuxième génération, les pales de ventilateur exceptionnelles et le système de montage anti-vibration du ventilateur contribuent également à améliorer ses performances de refroidissement.







Cette série entièrement modulaire est équipée du ventilateur Smart Zero Fan pour minimiser les bruits indésirables, d'une conception à faible bruit d'ondulation de moins de 30 mV pour réduire le gaspillage d'électricité, et de condensateurs 100 % fabriqués au Japon pour garantir la fiabilité. La régulation de la tension du bloc d'alimentation est fixée à un maximum de plus ou moins 2 % pour les principaux rails afin d'offrir des normes plus élevées que les spécifications d'Intel.







De plus, l'un des points forts de la série Toughpower PF1 qui ne peut être négligé est sa taille compacte. En général, la profondeur d'un PSU ATX varie de 160 mm à 180 mm ; cependant, le Toughpower PF1 1050 W/1200 W est dans la taille de 150 mm (L) x 86 mm (H) x 140 mm (P), ce qui est relativement plus court qu'un PSU ATX normal, et fournit un espace ample pour une installation facile et la gestion des câbles. Pour les amateurs de jeux et les professionnels qui recherchent une alimentation de haute puissance et de haute qualité dans un format compact, le Toughpower PF1 1050 W/1200 W Platinum Series est votre meilleur choix.



Ventilateur 120mm à haute pression statique



Le Toughpower PF1 1050W/1200W Platinum est équipé d'un ventilateur à haute pression statique dont la vitesse maximale peut atteindre 2500 tr/min, ce qui garantit une superbe performance de refroidissement. Le roulement hydraulique de 2ème génération intègre un nouveau design d'arbre avec des gravures intérieures, et un design exceptionnel des pales pour garantir que les pales du ventilateur sont très résistantes à la traction, et le système de montage anti-vibration est pour fournir une protection et un fonctionnement silencieux.



Conception compacte avec une profondeur de 140 mm



La série Toughower PF1 Plainum est conçue pour être compacte avec ses dimensions de 140 mm (P) x 86 mm (H) x 150 mm (L) offrant un espace suffisant pour la gestion des câbles.



Ventilateur Smart Zero



Conçu avec notre Smart Zero Fan, le ventilateur ne tournera pas jusqu'à ce que la charge dépasse 30% de l'alimentation, minimisant ainsi le bruit du ventilateur.



Bruit d'ondulation faible <30 mV



Toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV sur +12V, +5V ou +3.3V de 0% à 100% de charge pour assurer un fonctionnement stable et maintenir vos composants critiques en fonctionnement plus fiable et plus longtemps.



Régulation de la tension extrêmement stricte < ±2%



La régulation de la tension est plus stricte que la norme Intel de ±5 % pour les rails principaux et de ±10 % pour -12 V, et est fixée à ±2 % maximum pour les rails principaux afin de répondre aux performances les plus élevées.



Câble plat à profil bas entièrement modulaire



Offre un choix de câbles aux utilisateurs tout en alimentant le système à une tension avantageuse. Les câbles noirs plats à profil bas facilitent la gestion des câbles, réduisent l'encombrement et augmentent le flux d'air à l'intérieur du châssis.



Condensateurs japonais de première qualité à 105°C/221°F



Offrant une grande durabilité ainsi qu'une stabilité maximale, tout en restant fiables.



Rail +12V unique à fort ampérage



Le puissant rail unique +12V assure une alimentation stable et fiable des autres composants du PC.



Certifié 80 PLUS Platinum et prêt pour les États C6/C7 d'Intel



La série Toughpower PF1 Platinum permet d'économiser de l'énergie grâce à sa haute efficacité énergétique allant jusqu'à 92 % et est certifiée 80 PLUS Platinum. La série a été optimisée pour fonctionner avec toutes les générations de processeurs Intel afin de réaliser des économies d'énergie maximales.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP