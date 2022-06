NZXT présente les cartes de capture externe Signal HD60 et 4K30.



NZXT présente les cartes de capture externes NZXT Signal HD60 et 4K30 pour les streamers de jeux et les créateurs de contenu. La carte Signal de NZXT se décline en deux modèles : la carte de capture Signal 4K30 qui enregistre du contenu vidéo en résolution 4K avec 30 FPS et la Signal HD60 qui enregistre en résolution 1080p avec 60 FPS. Les deux modèles sont compatibles avec les PC, les appareils mobiles, les consoles et les caméras. Les cartes de capture Signal de NZXT sont prêtes à être utilisées avec n'importe quel logiciel de streaming tel que OBS et Streamlabs.







Caractéristiques de la carte de capture NZXT Signal 4K30



- Enregistrez du contenu vidéo en résolution 4K avec 30 images par seconde depuis votre console, votre appareil mobile, votre PC ou votre caméra pour le partager avec votre public.

- Jouez à vos jeux en haute résolution et fréquence de rafraîchissement pendant l'enregistrement : 4K60 HDR, 1440p144Hz HDR, ou 1080p240Hz HDR avec zéro-lag passthrough.

- Obtenez des images parfaites en vous connectant directement à OBS, Streamlabs OBS ou tout autre logiciel de streaming.

- Fonctionne de manière transparente avec Skype, Zoom, Discord ou tout autre logiciel d'appel vidéo.

- Matériel compatible avec Mac et PC, nécessite USB 3.2 Gen 1

- Support logiciel via NZXT CAM



Caractéristiques de la carte de capture NZXT Signal HD60



- Enregistrez du contenu vidéo en résolution 1080 avec 60 images par seconde depuis votre console, votre appareil mobile, votre PC ou votre caméra pour le partager avec votre public.

- Jouez à vos jeux de console en 4K60 tout en enregistrant avec le zéro-lag passthrough.

- Obtenez des images parfaites en vous connectant directement à OBS, Streamlabs OBS ou tout autre logiciel de streaming.

- Fonctionne de manière transparente avec Skype, Zoom, Discord ou tout autre logiciel d'appel vidéo.

- Matériel compatible avec Mac et PC, nécessite USB 3.2 Gen 1.

- Support logiciel via NZXT CAM.



Disponibilité et Prix



Les cartes de capture NZXT Signal sont désormais disponibles sur NZXT.com avec la Signal HD60 pour 139.99 Dollars et la NZXT Signal 4K30 pour 179.99 Dollars. Les deux cartes de capture bénéficient d'une garantie de 2 ans.



VORTEZ