"Bonjour, je suis le professeur émérite de cette université, Vlad… et je ne suis absolument pas un vampire"









C'est par ces mots que vous accueille un grand type malingre aux cheveux noirs, à la robe noire, à la peau pâle, et à l'accent est-européen roulant les R.



Il vous parle de votre mission : [insérer prétexte à l'aventure].

Quelques instants plus tard, vous vous retrouvez dans une cave, à cause du sortilège d'un compère (prétexte au tutoriel).



Puis petit à petit, Magicka s'explique à vous.

Au fil des salles de cette cave, vous allez découvrir les 8 éléments à la base de votre puissance pour une aventure épique, teintée d'humour.







Magicka vous propose d'incarner un magicien équipé d'un bâton et d'une épée : un mage de combat !

Vous parcourrez des niveaux variés et affronterez moults adversaires parfois retors, dont vous aurez raison grâce à vos sorts.





Pas que les adversaires d'ailleurs... Oups...





L'originalité du titre est que pour une fois, vos sorts ne sont pas soumis à une limite de mana, ou de cooldown (temps de recharge). Vous pouvez donc les enchaîner à toute vitesse. De votre rapidité d'exécution et votre coordination dépendra votre survie.



Comme dit plus haut, vous disposez donc de 8 éléments, chacun associé à une touche du clavier :







A- Eau : un spray qui mouille et repousse les adversaires







Z- Vie : un rayon de soin qui régénère la santé





E- Bouclier : un bouclier.

(ok il repousse les rayons et vous vous protège.. Un bouclier quoi)





R- Froid : un spray glacial qui refroidit et ralentit les ennemis





Q- Foudre : un arc électrique assez volatile, qui peut activer des mécanismes, et électriser les ennemis





S- Arcane : un rayon de dégâts ténébreux





D- Pierre : du caillou.





F- Feu : un spray enflammé qui brûle (si, si.)











Dit comme ça, cela paraît basique, simple, et pas si intéressant.

Comme je le disais, une première originalité est la rapidité d'exécution.



Mais vous le voyez sans doute venir, vous pouvez également combiner les éléments ! Vous disposez de 5 slots, et le principe est simple : plus vous massez l'élément plus il est puissant. Certains ne se combinent pas, comme l'électricité et l'eau et d'autres permettent de créer de nouveaux éléments comme la glace (Eau et Froid), ou la vapeur (Eau et Feu).





Mélangez Feu et Arcane pour créer un rayon enflammé qui causera des dégâts sur la durée ! Rajoutez-y un peu de Foudre pour plus de festivité !





Les ennemis vous embêtent ? Dégagez-les avec 1 Pierre et 4 Eau pour créer une grosse vague qui repoussera tout sur son passage !



Les ennemis vous embêtent encore et ils amènent un gros troll, un sac à PV ? Mouillez-le, puis gelez-le. Il ne tiendra pas face à 5 Pierre (ce qui crée un énorme rocher) chargé a bloc !





Tu vas faire quoi ??



Besoin de protection ? Pourquoi ne pas combiner Bouclier et Feu pour être immunisé aux brûlures ? Bouclier et Eau pour ne pas être mouillé (pratique pour incanter la Foudre en toute sécurité !)





Ou un gros et lourd bouclier de pierre !









Ce n'est ici qu'un ridicule échantillon de toutes les possibilités offertes par ce gameplay magique.



Ajoutons encore :



-Le clic droit projete l'élément en face de vous, avec plus ou moins de force selon la charge.



-Maj+clic droit permet de projeter l'élément en cercle autour de vous, dans une zone de dégâts.





-Le clic molette permet de lancer l'élément directement sur soi, pratique pour se soigner ou se protéger.



Ou se brûler...



-Maj+clic gauche permet de donner un coup d'épée : évidement vous pouvez frapper après avoir incanté des éléments et donc enchanter votre arme !





WAW !



Vous commencez peut-être à entrevoir toutes les possibilités de combinaison, entre puissance, mélange d'éléments et moyen de le lancer. Je ne mentionne pas ici certains comportements d'éléments comme le bouclier qui est traversable lorsqu'il est associé à un spray (feu, eau…), qui se transforme en "mine" lorsqu'il est associé à un rayon, ou qui devient solide quand il est associé à la pierre ! Vive la protection Bouclier, Pierre, Arcane, Vapeur, Feu !! (finalement je l'ai mentionné)











Bon. Je ne vais pas me lancer ici dans le détail des meilleures combinaisons, et toutes les choses originales qu'il est encore possible de découvrir. Magicka est d'une richesse quasi infinie au vu des possibilités qu'il offre. Mais la qualité de ce jeu ne réside pas uniquement dans ce gameplay incroyable.



Si j'ai plaisanté dessus au début de cet article, sachez que le scénario est intéressant (à base d'ancien disciple ayant mal tourné à cause de la puissance, qu'il faut maintenant arrêter) et surtout très drôle. Le jeu fourmille de blagounettes et de dialogues qui me font beaucoup rire ("Ooooh je perd mon sang !! Ma seule faiblesse !!").



haha...





Si vous avez cliqué sur le lien en haut de l'article, vous écoutez en ce moment le chef d'œuvre musical qui accompagne le jeu. Entre musique d'ambiance de fantasy calmes et morceaux épiques à souhait durant les combats de boss, vous serez servis !



Je n'ai pas encore mentionné la cerise de sel sur le gâteau sucré qu'est Magicka : le multijoueur. Vous pouvez parcourir l'aventure jusqu'à 4 eeeeet…. Vous connaissez le principe du tir allié ?

Oui, vous allez mourir plus souvent écrasé par le rocher enflammé de votre compagnon ou par son rayon électrique glacé que par les coups des gobelins, trolls, chamans, orques et autres méchants.

Et c'est ça qui rend le tout encore plus drôle et qui fait des sessions de Magicka de mémorables moments de gaffes et de mauvaise foi incroyable !









En plus de tout cela et si je ne vous ai toujours pas convaincu d'essayer (le jeu est à une dizaine d'euros et régulièrement en promotion), il existe également une petite tripotée de DLC, menant les magiciens dans de nouvelles contrées : Magicka chez Cthulhu, Magicka au Vietnam, Magicka dans Donjons et Dragons, Magicka chez les vampi... chez les aristocrates est-européens...





NAPAAAALM !!



Un deuxième opus est sorti plusieurs années après le premier, et s'il est plus beau, et ajoute quelques nouvelles combinaisons comme le poison, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur du premier.







Magicka donc un jeu pléthorique, original, rageant mais très drôle, où la fantasy européenne mélange les vampires (pardon, pas les vampires) aux créatures de la mythologie nordique, le tout accompagné de bourdes et de musiques excellentes.





Qu'est ce que vous attendez ?