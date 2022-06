VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le VX2720-4K-PRO Gaming.



ViewSonic a présenté son tout nouveau moniteur de jeu VX2720-4K-PRO, qui est doté de quelques fonctions astucieuses, au prix de 600 Dollars.







Le moniteur VX2720-4K-PRO de ViewSonic est équipé d'un écran IPS de 27 pouces, d'une résolution 4K, d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et d'un port USB Type-C de 90W.



Le moniteur de jeu ViewSonic VX2720-4K-PRO est doté d'une dalle IPS de 27 pouces qui est certifiée VESA DisplayHDR 400 et offre une couverture de l'espace couleur sRGB de 130 % et NTSC de 90 % avec une profondeur de couleur de 8 bits. Il présente une luminosité maximale de 350 cd/m2 et un rapport de contraste de 1000:1.



Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :



- Type de panneau : Panneau IPS,

- Zone visible : 596.16mm×335.34mm,

- Meilleure résolution : 3840 x 2160 @144Hz Rapport de contraste,

- Ratio: 1000:1(typ)(DCR:5000M:1),

- Luminosité : 350cd/m2(typ),

- Angle de visibilité : H : 178º, V : 178º (CR≥10),

- Pas du point : 0.15525mm(W) x 0.15525mm(H),

- Temps de réponse : 4,3ms (le plus rapide) 1ms (MPRT),

- Revêtement de surface : film multicouche anti-reflet,

- Profondeur des couleurs : 16,7M (8 bits),

- Gamme de couleurs : 90% NTSC

- Caractéristiques : KVM ; MPRT 1ms ; technologie de compression du flux d'affichage DSC ; filtre de lumière bleue sans scintillement.







Le moniteur Gaming peut prendre en charge une résolution allant jusqu'à 4K (3840x2160p) à un taux de rafraîchissement de 144Hz et est en outre doté de la technologie AMD FreeSync. ViewSonic mentionne également que le moniteur a un temps de réponse " rapide " de 1ms. En ce qui concerne ses capacités d'E/S, le VX2720-4K-PRO est doté d'un seul DP 1.4, de deux HDMI 2.1 et d'un port USB Type-C avec une interface vidéo qui peut également être utilisé comme port d'alimentation à charge rapide de 90W.



En ce qui concerne le design du moniteur lui-même, le moniteur de jeu ViewSonic VX2720-4K-PRO est équipé de deux haut-parleurs intégrés de 2W. Il est livré avec une esthétique de jeu standard rouge et noire avec de grands pieds angulaires et une petite découpe sous le support pour faire passer les câbles. Le moniteur peut à la fois s'incliner (de -5 à -20 degrés), pivoter et se soulever de 0 à 90 mm. Il est alimenté par une alimentation en courant alternatif de 100-240 Hz et sa consommation maximale est de 168 W (0,5 W en veille). L'ensemble pèse 8,2 kg.











Pour l'instant, ViewSonic n'a lancé le moniteur de jeu VX2720-4K-PRO que sur les marchés chinois, où il est vendu au prix de 3999 yuans, soit 600 dollars américains. Il est probable que le prix sera proche de 500 Dollars - 550 Dollars pour les autres régions sans la taxe ajoutée. Vous pouvez consulter la fiche technique complète du ViewSonic VX2720 4K PRO Gaming monitor à ce lien.



WCCFTECH