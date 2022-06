Drivers NVIDIA GeForce Game Ready 516.59 pour F1 22.







NVIDIA annonce la disponibilité immédiate des drivers graphiques GeForce Game Ready 516.59 WHQL spécialement optimisés pour de nouveaux jeux.







Cette version 516.59 est tout d'abord conçue pour le jeu de course F1 22 qui sort justement aujourd'hui du côté des studios Codemasters et EA Sports du moins pour la Champions Edition puisque l'édition classique ne sera disponible que le 1 juillet 2022. D'après NVIDIA, avec ces drivers, F1 22 supporte la technologie Deep Learning Super-Sampling (DLSS) ainsi que les effets lumineux Ray Tracing. Il ne serait d'ailleurs pas possible de jouer dans de bonnes conditions à F1 22 avec Ray Tracing sans activer le DLSS.



D'après les chiffres fournis par NVIDIA, les performances de F1 22 passent par exemple de 22 FPS en 4K avec le GPU GeForce RTX 3060 Ti à 60 FPS en activant DLSS soit 173 % de gain ce qui permet de jouer convenablement. Dans les mêmes conditions mais avec le GPU GeForce RTX 3080 Ti, les performances passent de 43 FPS à 109 FPS soit 153 % d'amélioration ! Bref, la mise à jour du pilote est vraiment indispensable pour qui compte jouer à F1 22.



Les autres jeux supportés par ces drivers GeForce 516.59 sont le jeu d'action et de plateforme Loopmancer attendu pour le 13 juillet 2022 de la part du studio eBrain Studio. Là encore, NVIDIA annonce que ce titre supporte aussi bien DLSS que le Ray Tracing avec les GPU GeForce RTX 20/30 Series (Turing/Ampere).



Si les drivers GeForce 511.23 du mois de janvier ajoutaient déjà des optimisations pour le jeu Monster Hunter Rise, cette version 516.59 ajoute, elle, le support de l'extension Monster Hunter Rise : Sunbreak prévue pour le 30 juin 2022 chez Capcom.



Nouveaux profils Optimal Playable Settings



Par ailleurs, NVIDIA précise avoir ajouté de nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS) pour les jeux ci-dessous afin de les optimiser automatiquement avec le logiciel GeForce Experience :



- Hydroneer,

- LEAP,

- Poppy Playtime,

- Propnight,

- The Cycle : Frontier.



Support du GPU GeForce GTX 1630



Ces derniers jours, une rumeur annonçait la sortie imminente d'une nouvelle carte graphique d'entrée de gamme nommée GeForce GTX 1630 et donc basée sur la microarchitecture Turing mais dépourvue par définition des cœurs RT. Celle-ci vient finalement d'être officialisée par NVIDIA et voit pour l'occasion son support ajouté dans ces drivers 516.59. La carte GTX 1630 est basée sur la puce TU117-150 dotée de 512 cœurs CUDA cadencés de base à 1 740 MHz et accompagnés 4 Go de mémoire GDDR6 avec une interface 64 bit contre 896 cœurs CUDA à 1 485 MHz et de la mémoire 128 bit pour le GPU GeForce GTX 1650 qui est juste au dessus dans la gamme.



Pour finir, NVIDIA annonce avoir corrigé dans ce pilote plusieurs bugs dont certains que nous avions évoqués dans l'actualité Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 516.40. Citons par exemple les problèmes graphiques dans les jeux Neverwinter Nights, Path of Exile, Second Life...



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 516.59 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS