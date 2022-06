CORSAIR nous propose un nouveau clavier pour les Gamers : Le K70 RGB TKL Opto-Mécanique.







CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements hautes performances destinés aux gamers et créateurs de contenu, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle version opto-mécanique de son produit primé, le clavier gaming K70 RGB TKL CHAMPION SERIES. Reprenant la conception sans pavé numérique destinée à la compétition ainsi que le châssis en aluminium élégant du K70 RGB TKL, tout en y ajoutant les switchs optiques-mécaniques ultrarapides CORSAIR OPX, le K70 RGB TKL Opto-Mécanique place la barre toujours plus haut pour les claviers gaming dédiés à l’esport. Précédemment annoncé et lancé en Amérique du Nord, le K70 RGB TKL Opto-Mécanique est maintenant disponible dans le monde entier.







La gamme CHAMPION SERIES bénéficie aussi de l’ajout des switchs de touches optiques-mécaniques CORSAIR OPX qui permettent d’enregistrer les entrées rapidement grâce à une distance d’actionnement d’à peine 1 mm. Leur mouvement fluide et linéaire convient au gaming de compétition à haut niveau et chaque switch est garanti pour un nombre extraordinaire de 150 millions de frappes. Ces switchs haut de gamme sont logés dans le châssis en aluminium bien connu du K70, réputé pour sa durabilité et sa portabilité grâce à son absence de pavé numérique et son câble USB Type-C amovible. Ces caractéristiques le rendent facile à emporter et à brancher à n’importe quel système. Les touches à double injection PBT robustes et moulues avec précision pour résister à l’usage et à la décoloration permettent à vos touches de garder un aspect neuf même après des années d’utilisation.







Le clavier gaming K70 RGB TKL Opto-Mécanique est l’illustration même du clavier de compétition à hautes performances. La technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON permet d’avoir un taux d’interrogation de 8 000 Hz qui transmet les frappes jusqu’à 8 fois plus vite que les claviers gaming standard, afin que vos commandes soient prises en compte par votre PC plus vite que jamais. Pour adhérer aux règles strictes des tournois, un bouton de tournoi situé à l’arrière du clavier permet de passer instantanément le rétroéclairage en couleur statique et de désactiver les macros afin d’avoir un clavier totalement prêt pour le combat.







Tout ce qui a fait le succès du K70 RGB TKL auprès des joueurs de compétition est présent dans sa version opto-mécanique, y compris le rétroéclairage RGB par touche personnalisable avec le logiciel CORSAIR iCUE, les touches multimédia dédiées avec une molette de contrôle du volume en aluminium et le stockage embarqué qui permet d’emporter jusqu’à 50 profils enregistrés avec vous. Doté de switchs de touche CORSAIR OPX qui transmettent de manière rapide et fiable vos entrées au PC, le clavier K70 RGB TKL Opto-Mécanique est conçu pour les champions comme vous.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le clavier gaming CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES Opto-Mécanique est disponible dès maintenant auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR K70 RGB TKL Opto-Mécanique est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour en savoir plus sur le clavier gaming CORSAIR K70 RGB TKL Opto-Mécanique, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Le prix est de : 169.99 euros.



CORSAIR