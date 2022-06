GIGABYTE lance les cartes graphiques GeForce GTX 1630.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, annonce les dernières cartes graphiques GeForce GTX 1630 alimentées par l'architecture Turing de NVIDIA. GIGABYTE lance les cartes graphiques GeForce GTX 1630 OC 4G et GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G. Les cartes graphiques à architecture Turing ont la capacité d'exécuter simultanément des opérations en nombres entiers et en virgule flottante, ce qui les rend beaucoup plus rapides que l'architecture Pascal précédente. Ces cartes graphiques sont dotées de GPU overclockés certifiés par GIGABYTE, associés à la technologie de refroidissement de GIGABYTE, permettant à tous les joueurs de profiter d'une expérience de jeu sans faille.







La carte graphique GIGABYTE GeForce GTX 1630 OC 4G est dotée du système de refroidissement GIGABYTE conçu sur mesure, avec un design unique de ventilateur à pales, offrant une capacité de dissipation de chaleur efficace pour des performances supérieures à des températures plus basses. La carte graphique compacte mesure moins de 170 mm de long et peut être facilement installée dans n'importe quel petit châssis. La carte graphique GIGABYTE GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G est dotée du système de refroidissement avancé de GIGABYTE. Il s'agit d'une carte graphique mi-hauteur avec un support à profil bas, permettant aux joueurs de l'installer facilement dans une variété de châssis. Cette carte graphique dispose de quatre sorties vidéo, ce qui permet de répondre aux besoins du multi-écran.







Les cartes graphiques GIGABYTE GeForce GTX 1630 utilisent une alimentation multiphase, offrant une protection contre les surchauffes et un équilibrage de la charge pour chaque MOSFET et permettant au MOSFET de fonctionner à une température inférieure. Les selfs et les condensateurs certifiés ULTRA DURABLE assurent d'excellentes performances et une plus longue durée de vie du système. Avec le support de NVIDIA ANSEL, il offre aux joueurs une meilleure expérience de jeu.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



