AMD publie les pilotes du chipset Ryzen 4.06.10.651.



AMD a récemment publié de nouveaux pilotes de chipset pour les processeurs Ryzen sur un large éventail de plates-formes, notamment A320, B350, X370, B450, X470, X399, A520, B550, X570, TRX40 et WRX80, qui fonctionnent sous Windows 10 et 11. Les nouveaux pilotes incluent une prise en charge de programmes supplémentaires, des notifications d'affichage et de mode avion, des améliorations pour Ryzen 9 Mobile et diverses corrections de bugs. Cette dernière version voit également l'introduction de six nouveaux pilotes, y compris le support officiel de l'USB 4.0, le changelog complet et le lien de téléchargement peuvent être trouvés ci-dessous.







Points forts de la version



- Ajout de la prise en charge de nouveaux programmes.

- Ajout de six nouveaux pilotes.

- Correction du message contextuel "AMD Chipset Software is not responding" lorsque le programme d'installation est lancé et que l'on clique sur l'écran de l'interface utilisateur.



Téléchargement



- AMD Ryzen Chipset Drivers (4.06.10.651) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP