ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La Z690M PG Riptide/D5.



La carte mère ASRock Z690 PG Riptide/D5 est conçue pour accueillir les processeurs Intel de 12ème génération sur socket LGA 1700. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches.



















Conception optimisée du VRM



Dr.MOS est la solution d'étage de puissance intégrée qui est optimisée pour les applications synchrones buck-set down voltage ! Comparé aux MOSFETs discrets traditionnels, il fournit intelligemment un courant plus élevé pour chaque phase, offrant ainsi un meilleur résultat thermique et des performances supérieures.



Il est doté de composants robustes et d'une alimentation totalement fluide pour le processeur. De plus, il offre des capacités d'overclocking inégalées et des performances améliorées avec la température la plus basse pour les joueurs avancés également.



Le PCB à 6 couches fournit des traces de signaux et des formes d'alimentation stables, ce qui permet de réduire la température et d'augmenter l'efficacité énergétique pour l'overclocking de la mémoire ! Ainsi, il est capable de supporter les modules de mémoire les plus récents avec les performances de mémoire les plus extrêmes !



Couches internes en cuivre de 2 onces qui fournissent des traces de signaux et des formes de puissance stables ! Offrant une température plus basse et une meilleure efficacité énergétique pour l'overclocking.



Mémoire DDR5 avec circuit de protection



L'emplacement DIMM renforcé est monté en surface sur la carte mère pour offrir une meilleure résistance physique ainsi qu'un signal de mémoire plus stable. Grâce à cette conception révolutionnaire supérieure, il est possible d'overclocker de façon spectaculaire le module DRAM jusqu'à une fréquence folle.



En raison de l'architecture électrique unique des modules DIMM DDR5, il y a un risque élevé d'endommager le module de mémoire si l'alimentation n'est pas déconnectée correctement lors du retrait ou de l'installation. Pour éviter cela, ASRock a implémenté un circuit de protection sans problème sur chaque carte mère DDR5, réduisant ainsi le risque d'endommager votre module mémoire.



PCIe 5.0 + technologie de montage en surface



Comparé au slot PCIe conventionnel de style DIP, le slot PCIe de type SMT améliore le flux de signaux et maximise la stabilité à haute vitesse, une avancée clé pour supporter pleinement la vitesse d'éclairage de la dernière norme PCIe 5.0. La dernière norme PCI Express 5.0 est capable de réaliser une bande passante époustouflante de 128 Go/s, prête à libérer tout le potentiel des futures cartes graphiques haut de gamme.



KiLLER Networking



Le contrôleur Ethernet Killer est conçu spécialement pour les joueurs compétitifs et les utilisateurs avides de performances. Cette carte mère est équipée de la solution Killer E3100 2.5G Ethernet & WiFi 6E, le moteur de détection et de hiérarchisation amélioré offre une expérience réseau ultime pour les jeux et les applications multimédia.



Gameplay plus rapide :



La technologie Killer GameFast peut libérer jusqu'à 10 % des cycles de votre processeur et 20 % de votre mémoire pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une expérience de jeu fluide.



Facilité d'utilisation :



Il est extrêmement facile à utiliser. Il suffit d'allumer le Killer GameFast activé sur l'ordinateur pour faire le travail. Vous n'avez même pas besoin de lever le petit doigt après cela si vous ne le voulez pas.



Entièrement personnalisable :



Tous les paramètres sont personnalisables en fonction des préférences de l'utilisateur. La seule chose que nous pouvons modifier selon l'utilisateur est " l'ajout ou la suppression des processus à arrêter ".



Moins de retard, plus de victoires :



Le moteur de priorisation Intel® Killer™ vous assure d'obtenir les latences les plus faibles en jeu en donnant la priorité à votre trafic de jeu avant tout le reste.



Moins de mise en mémoire tampon :



Détectez, classez et hiérarchisez automatiquement le trafic réseau pour le streaming de vidéos et de divertissements afin de vous offrir la meilleure expérience en ligne possible.



Un contrôle personnalisé :



Le moteur de hiérarchisation Intel® Killer™ fonctionne automatiquement, et le centre d'intelligence Intel® KillerTM vous permet de personnaliser et de hiérarchiser votre trafic réseau à votre guise.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 29 juin 2022. Le prix sera de : 249.95 euros.



ASROCK