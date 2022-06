Quatrième édition du pilote AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.2 !







Alors que le mois de juin touche à sa fin, AMD n'a toujours pas publié de pilote AMD Software : Adrenalin Edition 22.6.1 si l'on excepte bien sûr la version 22.6.1 spéciale réservée à Windows 7 ou aux GPU legacy.



AMD n'a pas été inactif pour autant puisque la version 22.5.2 initialement sortie fin mai a été mise à jour plusieurs fois de suite et vient encore de subir une itération ! Le premier pilote 22.5.2 daté du 23 mai 2022 ajoutait plusieurs améliorations comme des optimisations pour DirectX 11 et les Radeon RX 6000 Series mais aussi de meilleures performances dans certains titres avec la fonction Smart Access Memory (SAM), le support de Hitman 3 - Year 2 et de Sniper Elite 5, quelques nouveautés pour l'API Vulkan ainsi que la prise en charge de l'étonnante technologie Privacy View.



Quelques jours plus tard, cette version 22.5.2 beta était finalisée par AMD c'est à dire considérée comme stable et faisait l'objet de la publication de nouveaux fichiers.



Une troisième version 22.5.2 a été publiée plus récemment, le 20 juin 2022, essentiellement afin d'ajouter la compatibilité avec le nouveau GPU Radeon RX 6700 ainsi que des futurs APU Picasso 2.



Justement, c'est ce dernier changement qui semble justifier la quatrième mise à jour du pilote 22.5.2 qu'AMD a publié aujourd'hui. Les notes de version restent inchangées mais d'après nos constatations, ce pilote 22.5.2 build 4 du 27 juin 2022 supprime le support des APU Ryzen de type Picasso 2 et de leur solution graphique intégrée Radeon Vega 9 Graphics ou Radeon Vega 11 Graphics. Le support de Picasso 2 a sans doute été implémenté trop tôt par AMD qui a préféré corriger cela au plus vite, les produits n'ayant toujours pas d'existence officielle...



On remarque également dans ce pilote 22.5.2 build 4 la prise en charge d'un nouvel identifiant matériel un peu plus générique pour le GPU Radeon RX 6700 (PCIVEN_1002&DEV_73DF&REV_DF) qui complète l'identifiant PCIVEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_E4451DA2&REV_DF déjà présent qui correspondait sans doute à la carte graphique Radeon RX 6700 de SAPPHIRE.



Bref, pour résumer, cette quatrième mise à jour du pilote 22.5.2 ne présente aucun intérêt ou si peu ! Si vous avez déjà installé les builds 1, 2 ou 3, vous pouvez y rester.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.2 WHQL build 4 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



