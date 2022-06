MSI présente les refroidisseurs de CPU MAG CoreLiquid B-series AIO.



MSI a présenté aujourd'hui la gamme MAG CoreLiquid B de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un d'entrée de gamme. Les modèles de cette gamme comprennent les MAG CoreLiquid B120 et B240, avec des radiateurs de 120 mm x 120 mm et 240 mm x 120 mm, respectivement.







Ces refroidisseurs sont dotés d'un bloc d'eau simple, en forme de rondelle, avec un logo MSI Gaming éclairé qui peut être tourné pour s'adapter à l'orientation de votre installation. La pompe est intégrée au radiateur, et dispose d'un moteur à 6 pôles. Les ventilateurs inclus comportent trois LED de couleur fixe (une rouge, une bleue et une verte), tournent à des vitesses comprises entre 500 et 2 000 tr/min et génèrent un flux d'air de 21,63 à 78,73 CFM.







Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5 et AM4.



La société n'a pas révélé de prix, ni de date pour le moment.



TECHPOWERUP